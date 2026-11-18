Български компании с успешно развитие на вътрешния и международните пазари получиха отличия в 14-ото издание на конкурса „Фирма на годината“, организиран от Първа инвестиционна банка (Fibank). Наградите бяха връчени в категориите „Микро и малка фирма“ и „Средна и голяма фирма“. Тази година Fibank учреди и нова специална награда за семеен бизнес под наслов „Заедно в бизнеса“.

Големият победител сред микро- и малките предприятия е старозагорската НИПИ-М АД, която зае първото място. Компанията е най-големият български производител на болнични легла и легла за трудноподвижни възрастни хора и хора с увреждания. Продукцията ѝ се изнася в почти цяла Западна Европа, а дейността ѝ обединява машиностроителна експертиза и разработване на специализирано медицинско оборудване.

На второ място в категорията се класира „Водолаз 1“ ЕООД. Компанията е специализирана в подводно-технически дейности, включително подводно заваряване, обследване на морското и речното дъно и съдоподемни операции.

Третото място беше за Wovix Digital Agency, която разработва дигитални продукти и комуникационни решения.

Първото място в категория „Средна и голяма фирма“ спечели „Райс“ ООД – производител на високопрецизни металообработващи машини с компютърно управление. Компанията развива дейност в над 20 държави и предлага технологични решения за индустриални клиенти.

Второто място беше присъдено на „Ел Бат“ АД от Долна баня. Основаното през 1993 г. предприятие е специализирано в рециклирането на оловно-киселинни акумулатори и производството на вторични суровини, включително рафинирано олово, оловни сплави и полипропилен. Дейността му е пример за прилагане на принципите на кръговата икономика в индустрията.

Третото място зае „Сентилион“ ООД, производител на високотехнологични електронни модули и системи за медицината, авиацията и сателитната техника. Компанията разполага с производствена база от 7800 кв. м край София и е особено разпознаваема с производството на компоненти за слухови апарати.

Наградата „Любимец на публиката“ получи „Компас“ ЕООД, след като събра най-много гласове в онлайн гласуването на конкурса. Производителят на месни, рибни и консервирани храни има близо 30-годишна история и осигурява заетост на над 300 души в региона на Монтана.

Тази година Fibank учреди и нова специална награда за семеен бизнес под наслов „Заедно в бизнеса“. Първият ѝ носител стана HomFood – млекарница „Добрев“. Семейната компания започва дейността си през 1994 г. в село Драгушиново, в полите на Рила, и постепенно разширява производството си, създава собствена ферма и изгражда търговска мрежа.

Директорът „Банкиране на малки и средни предприятия“ във Fibank Цветан Георгиев подчерта, че новото отличие е част от усилията на банката да подкрепя българските предприемачи както в ежедневната им дейност, така и при разширяването им на международните пазари.

Специално признание получи и Маряна Ненова от „Дема 90“ ЕООД, отличена като най-успешна българка. Под нейно ръководство спортен комплекс „Дема“ в столичния квартал „Младост“ се развива като център за тенис, фитнес и други спортни дейности, в който се организират национални и международни турнири.

При получаването на наградата Ненова подчерта, че през годините комплексът е обучил хиляди деца и състезатели, а десетки млади тенисисти са получили стипендии за обучение в чужбина, предимно в САЩ.

По време на церемонията беше акцентирано върху възможностите, които членството на България в еврозоната и навлизането на изкуствения интелект създават за бизнеса. По-лесните международни разплащания, новите технологии и повишаването на производителността могат да се превърнат в конкурентни предимства за българските предприятия.

От банката подчертаха, че устойчивото развитие изисква адаптивност, инвестиции и доверие между компаниите, техните партньори и финансовите институции.

С 14-ото си издание конкурсът „Фирма на годината“ отново постави акцент върху постиженията на българските предприемачи, чиито компании създават работни места, развиват нови технологии и утвърждават българското производство на международните пазари.