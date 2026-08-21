САЩ рефинансират дълга си като ипотека с кредитна карта

Американското правителство може временно да облекчи натиска върху пазара на държавни облигации, но предприетите мерки не решават основния проблем – огромното и продължаващо нарастване на дълга. За това предупреди Джеймс Съливан, съръководител на глобалните фундаментални изследвания в JPMorgan, като сравни настоящия подход с плащането на ипотека чрез кредитна карта.

Министерството на финансите на САЩ планира да увеличи поне двойно обема на операциите по обратно изкупуване на държавни облигации. Програмата трябва да започне на 9 септември и да продължи до 4 ноември. На практика ведомството изкупува част от по-дългосрочните ценни книжа, докато паралелно емитира краткосрочен дълг.

Според Съливан подобен подход може да даде краткосрочен резултат, но не премахва задълженията. Аналогията му е показателна – стратегията наподобява рефинансиране на дългосрочен заем чрез краткосрочно кредитиране.

„Това донякъде прилича на това да плащате ипотеката си с кредитната си карта“, коментира експертът. Според него подобна схема може да работи известно време, но с течение на времето несъответствието между сроковете и размера на задълженията става все по-видимо.

Американският дълг е около 40 трилиона долара

Мащабът на проблема е значителен. Съливан посочва, че държавният дълг на САЩ вече е приблизително 40 трилиона долара, докато общият държавен дълг на развитите пазари достига около 76 трилиона долара. Към това се прибавя и силното емитиране на корпоративни облигации.

Колкото повече ценни книжа се предлагат на пазара, толкова повече инвеститори трябва да бъдат привлечени, за да ги купят. Ако търсенето не расте със същата скорост, емитентите може да бъдат принудени да предлагат по-висока доходност. Това от своя страна означава по-висока цена за обслужването на новия дълг.

Ситуацията се усложнява и от промяната в поведението на някои традиционни чуждестранни купувачи. Притежаваните от Китай американски държавни облигации са спаднали до най-ниското си равнище от 18 години, показват данните, цитирани в анализа.

Бумът на изкуствения интелект също увеличава търсенето на капитал

Конкуренцията за пари на дълговите пазари не идва само от правителствата. Компаниите също увеличават заемането, като една от причините са огромните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект, центрове за данни, връщане на производства в САЩ и проекти, свързани с националната сигурност.

Според данните на JPMorgan, водещи компании в сферата на изкуствения интелект са емитирали дълг за около 200 млрд. долара от началото на годината – с 80% повече спрямо същия период година по-рано.

Това означава, че американското правителство и корпоративният сектор все по-силно се конкурират за капитала на инвеститорите.

Натиск и върху фондовия пазар

Последиците могат да бъдат усетени и на Уолстрийт. Когато доходността по държавните и корпоративните облигации се повишава, те стават по-привлекателна алтернатива на акциите, особено при високи борсови оценки.

По данни на JPMorgan доходността по облигациите вече надхвърля доходността от печалбата на компаниите в индекса S&P 500. Това прави избора между акции и инструменти с фиксиран доход по-сложен за големите инвеститори.

Предупреждението на JPMorgan идва в момент, когато размерът и цената на американския дълг се превръщат във все по-важен фактор за глобалните финансови пазари. По-активното обратно изкупуване на облигации може да намали част от краткосрочното напрежение, но според анализа то не променя фундаменталния проблем – необходимостта все по-голямо количество американски дълг да намира купувачи.