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Либия може да засили износа на нефт и газ

Либия може да засили износа на нефт и газ

14 Октомври, 2026 04:25 281 0

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  • енергетика-
  • износ

Али Джума Хасан Фадил посочи защитата на инфраструктурата, стабилния добив и предвидимите правила за инвеститорите като ключови условия

Либия може да засили износа на нефт и газ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Либия може да засили ролята си на надежден доставчик на нефт и газ за световните пазари, заяви посланикът на страната в Иран Али Джума Хасан Фадил в интервю за ТАСС. Изявлението е направено по време на IX Международен форум „Северен Кавказ: пространство на диалога, традициите и развитието“.

„Енергийната сигурност днес е не само икономическа, но и геополитическа категория. За Либия тази ситуация носи едновременно възможности и отговорност“, каза Фадил.

По думите му страната разполага със значителни ресурси и се намира в непосредствена близост до европейските пазари. За да използва този потенциал, Либия трябва да осигури стабилна производствена и инвестиционна среда.

Петролният износ надхвърля 193 милиона барела

Данните за 2026 г. показват мащаба на енергийния сектор, но и зависимостта му от устойчивата работа на находищата, терминалите и транспортната инфраструктура. Според доклад на Либийската сметна палата производството на суров петрол през първите седем месеца на годината е достигнало около 287,9 милиона барела. Изнесените количества са били приблизително 193,4 милиона барела, а стойността на петролните износи е изчислена на около 18,46 милиарда долара.

Фадил посочи, че за укрепването на позициите на Либия са нужни защита на енергийната инфраструктура, стабилност на добива и модернизация на съоръженията.

„Това обаче изисква защита на енергийната инфраструктура, стабилност на добива, модернизация на обектите и по-голяма предвидимост на договорно-правната среда за инвеститорите“, отбеляза посланикът.

Газовите проекти са насочени към Европа

Газовият сектор също остава важна част от плановете на Либия. Националната петролна корпорация отчита добив на природен газ от 73 323,7 милиона кубически фута през юни 2026 г.

През юни италианската компания „Ени“ и Националната петролна корпорация обявиха началото на проекта за компресиране на газа „Сабрата“ в находището „Бахр Есалам“. Очаква се той да осигури около 800 милиона кубически метра допълнителен газ годишно. Количествата са предназначени както за вътрешното електропроизводство, така и за износ за Италия по газопровода „Грийнстрийм“.

Либия има големи петролни и газови ресурси, но развитието им е ограничавано от политическата нестабилност, прекъсванията на добива и рисковете за инфраструктурата. Затова посланието на либийския посланик е свързано не само с увеличаване на производството, но и с гаранции за сигурност и предвидими условия за международните инвеститори.

Източници: tass.ru, libyaobserver.ly


Либия
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