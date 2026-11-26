Кметът на София Васил Терзиев започна разговори с Групата на Световната банка за цялостен независим анализ на „Топлофикация София“. На 25 ноември са проведени поредица от работни срещи, в които са участвали и общински съветници, съобщиха от Столичната община.

В момента се уточняват обхватът, параметрите и конкретните дейности по бъдещия договор. Първата фаза е предвидена да продължи до една година, а максималната ѝ стойност е 900 000 евро. На 19 ноември Столичният общински съвет даде съгласие на кмета да проведе преговорите и да сключи договор със Световната банка.

Какво ще анализира Световната банка

Проверката ще обхване техническото и финансовото състояние на общинското дружество, регулаторната рамка, натрупаните задължения, основните рискове и необходимите приоритетни инвестиции. Резултатите трябва да послужат за разработването на възможни сценарии за бъдещото управление и развитие на „Топлофикация София“, включително за привличането на частни инвестиции.

За координация на работата е създадена група с представители на Столичния общински съвет, Столичната община и „Топлофикация София“. Васил Терзиев ще представя напредъка по анализа пред общинските съветници на всеки три месеца.

Дългове и повече аварии

Към ноември задълженията на „Топлофикация София“ само към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро. По данни, представени от министъра на енергетиката Ива Петрова, над 900 млн. евро са дълговете към „Булгаргаз“, а повече от 400 млн. евро са към БЕХ.

Васил Терзиев посочва и влошаването на техническото състояние на мрежата. „Тази година авариите са четири пъти повече в сравнение с миналата“, заявява кметът. По думите му общината настоява за бързо отстраняване на повредите и търси възможности за ускоряване на ремонтите.

Терзиев подчертава, че анализът няма да реши проблемите с отоплението през настоящия сезон, но трябва да очертае дългосрочен план за финансово и техническо оздравяване на дружеството. Предстои да бъдат уточнени окончателните условия по договора със Световната банка и конкретният график за изпълнение на първата фаза.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, bnrnews.bg