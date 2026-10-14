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България остава извън ключов инвестиционен проект на Балканите

България остава извън ключов инвестиционен проект на Балканите

14 Октомври, 2026 20:27 540 8

  • косово-
  • албания-
  • северна македония-
  • инвестиции

Косово, Албания и Северна Македония подготвят обща инвестиционна платформа за инфраструктурни проекти на стойност 20 милиарда евро

България остава извън ключов инвестиционен проект на Балканите - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Инфраструктурни проекти за над 20 млрд. EUR ще бъдат представени пред международни инвеститори и финансови институции на Balkan Summit 2026, който ще се проведе на 19 и 20 октомври в Прищина. Инициативата обединява Косово, Албания и Северна Македония с цел привличане на капитал за транспортна, енергийна и цифрова инфраструктура, както и за развитие на индустрията. България може да се включи в проекта на следващ етап.

Според организаторите трите държави ще предложат общ инвестиционен портфейл, вместо да се конкурират самостоятелно за международно финансиране. Над 20 млрд. EUR са прогнозирани за близо 110 инфраструктурните проекти.

Целта е да бъдат привлечени международни строителни компании, инфраструктурни фондове, банки за развитие и институционални инвеститори. Проектите обхващат изграждането и модернизацията на пътища, железопътни линии, мостове, електропреносни мрежи, водоснабдителни системи и съоръжения за управление на отпадъците.

Особено внимание ще бъде отделено на енергетиката и цифровата инфраструктура, включително центрове за данни, предназначени за технологии с изкуствен интелект. Организаторите разглеждат тези инвестиции като взаимосвързани, тъй като развитието на цифровите услуги изисква надеждно електроснабдяване, а индустриалните проекти зависят от транспортната свързаност.

България също може да се включи в бъдещите издания на инициативата. Сред потенциалните участници още са Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватия. Засега обаче няма обявено решение за присъединяване на тези държави.

Основното предимство на регионалния подход е възможността международните инвеститори да получат достъп до по-голям пазар и по-широк набор от проекти.

„Не искаме инвеститорите да откриват три малки пазара. Предлагаме им един регионален пазар с три входни точки“, заявява организаторът на Balkan Summit 2026 Дритон Далипи .

Във форума са предвидени представители на международни финансови институции, сред които Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Международната финансова корпорация. Участието на финансовите организации обаче не означава автоматично осигуряване на средства за представените проекти.

Далипи подчертава, че финансирането ще зависи от икономическата обоснованост, правната рамка и степента на подготовка на всяка инвестиция. Затова срещата е организирана около преки разговори между държавни институции, компании и потенциални кредитори.

Според предварителната програма първият ден ще бъде посветен на публичната инфраструктура, а вторият – на инвестициите в производството, земеделието, хранително-вкусовата промишленост и цифровите услуги. Предвидени са и индивидуални срещи между бизнеса и инвеститорите.


Косово
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    5 0 Отговор
    Пука ни нас , нали сме в клуба рогатите , цъфнахме и вързахме 😁

    Коментиран от #6

    20:29 14.10.2026

  • 2 Анонимен

    2 1 Отговор
    Точно тези три държави ще извадят 20 милиарда евро на кукуво лято

    20:38 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яшар

    2 3 Отговор
    Да му мислят Радев и Йотова ,те ни управляват от 2-3 години еднолично ...всички негативи за България и българите вече са по Тяхна вина ! ..ми пак ще кажа комунист е равно на репресии,отмъщения ,нищета ,бедност, тъмнина ...това с тази Михайлова ще ни струва скъпо и ще го платим ние

    Коментиран от #7

    20:43 14.10.2026

  • 5 България и Македония заедно завинаги

    1 1 Отговор
    България, не може, ами трябва да е с Македония заедно на всякъде, още повече в икономическите и политическите проекти на балканите.

    20:46 14.10.2026

  • 6 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Миналата година Немски фирми са изтеглили инвестиции за 300 милиона евра, у нас няма правосъдие и няма квалифицирани специалисти - има хора с дипломи но няма добра работа, най добре да внесем учители и професори от Европа.

    20:47 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Тия 20 милиарда евро за кой по-напред? Много са маймуните на клона.

    20:52 14.10.2026