България и Китай поставиха институционална основа за по-тясно индустриално и технологично сътрудничество. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) подписаха меморандум за сътрудничество по време на бизнес форум в София.

Събитието се проведе на 27 ноември в хотел „Хилтън“ и събра представители на над 20 китайски и над 100 български компании, както и държавни, финансови, работодателски и браншови организации. Форумът беше организиран от АИКБ и Посолството на Китайската народна република със съдействието на CCCME.

Меморандумът е подписан от заместник-председателя на Управителния съвет на АИКБ Кирил Бошов и председателя на CCCME Лю Чун. Документът създава рамка за преки контакти между предприятията, обмен на икономическа и пазарна информация, съвместни бизнес инициативи и търсене на конкретни възможности за търговско, инвестиционно и технологично сътрудничество.

Акцент върху производството и технологиите

Форумът беше открит от Кирил Бошов, посланика на Китай в България Дай Цинли и заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Бошов представи възможностите на българската индустрия за съвместно производство, включване в международни вериги на доставки и внедряване на иновативни технологии.

Пред участниците беше поставен и въпросът за използването на предимствата на България като част от единния европейски пазар. АИКБ обединява над 10 000 предприятия и повече от 100 браншови организации, които осигуряват заетост на около половин милион души.

Лю Чун представи перспективите за задълбочаване на контактите между предприятията и за общи инициативи в индустриалните и високотехнологичните сектори. Конкретни сделки или инвестиционни проекти не бяха обявени на форума.

Търговията между двете страни расте

Новото споразумение идва на фона на отчетено разширяване на двустранната търговия. През първите осем месеца на 2026 г. обменът между България и Китай е достигнал 4,01 млрд. евро, като българският износ е нараснал с 41,4%, а вносът от Китай – с 52,4%, съобщи в. „Банкеръ“ при отразяването на изказване на Красимир Якимов през октомври.

„Искаме повече инвестиции в България, повече съвместни производства и по-висока добавена стойност за българския бизнес“, заяви тогава Якимов. На форума в София тази цел беше свързана с практически механизми за контакт между компаниите и с възможности за технологичен трансфер, производствени мощности и достъп до международни пазари.

Източници: focus-news.net, banker.bg