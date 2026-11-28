Състоянието на американския инвеститор Карл Айкан се е свило с повече от 91% за около три години и половина – от 18,3 млрд. долара през май 2023 г. до 1,6 млрд. долара през ноември 2026 г. Изчисленията са на Forbes. Временният спад до 1,2 млрд. долара на 27 ноември е най-ниското ниво, отчетено от Bloomberg, от началото на проследяването на богатството му през 2012 г.

По-голямата част от активите на 90-годишния Айкан е свързана с Icahn Enterprises – публично търгувано инвестиционно дружество, което той контролира. Компанията има участия в енергетиката, автомобилния сектор, металургията, производството на опаковки и недвижимите имоти. Айкан притежава около 86% от дяловете ѝ.

Дълговете засилват натиска

Облигационният дълг на Icahn Enterprises е около 4,4 млрд. долара, а стойността на дяловете на компанията е намаляла с 56% през третото тримесечие. Айкан използва свои дялове в дружеството като обезпечение по лични кредити за около 1,3 млрд. долара.

Допълнителен натиск създава падежът през май 2027 г. на облигации за приблизително 1,4 млрд. долара. В тримесечния си отчет Icahn Enterprises предупреждава, че няма гаранция, че ще успее да рефинансира задължението при приемливи условия или изобщо да го рефинансира. В същия отчет компанията посочва, че разполага с около 921 млн. долара парични средства и близо 1,4 млрд. долара инвестиции във фондове към 30 септември 2026 г.

Пазарът вече оценява дълга по-скъпо. Доходността по част от облигациите е нараснала от около 6% до над 14% за три месеца, а при някои книжа с падеж през 2029 г. е надхвърлила 30%. За да осигури средства, компанията продаде веригата автосервизи Pep Boys на Mavis за около 700 млн. долара. Нетните постъпления от сделката са били приблизително 645 млн. долара.

Спадът започна след доклада на Hindenburg

Един от повратните моменти настъпва през май 2023 г., когато Hindenburg Research публикува доклад, в който обвинява Icahn Enterprises, че завишава стойността на активите си и използва плащания, наподобяващи финансова пирамида, за финансиране на дивидентите. Айкан нарича доклада „клеветнически“, но дяловете на компанията поевтиняват повече от два пъти само за месец и не възстановяват предишните си нива.

През август 2024 г. Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ съобщава, че Айкан и Icahn Enterprises са се съгласили да платят общо 2 млн. долара – 1,5 млн. долара за компанията и 500 хил. долара за инвеститора. Сумата е свързана с непълно разкриване на информация за лични кредити, обезпечени с дялове на дружеството. Страните не признават и не отхвърлят констатациите на регулатора.

Финансовият обрат контрастира с дългия възход на Айкан на Уолстрийт. Той започва като борсов брокер, придобива място на Нюйоркската фондова борса през 1968 г. и се прочува с агресивни кампании в компании като TWA и RJR Nabisco. През 2014 г. богатството му достига около 26 млрд. долара, преди инвестиционните загуби и спадът на Icahn Enterprises постепенно да променят позицията му сред най-богатите американци.