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Ирак оценява загубите от войната на 60 милиарда долара

Ирак оценява загубите от войната на 60 милиарда долара

16 Октомври, 2026 19:05 448 0

  • ирак-
  • петролен износ-
  • ормузки проток-
  • фуад хюсеин-
  • икономическа криза

Спадът на петролния износ е засегнал валутните резерви, цените и курса на динара. Багдад търси алтернативни маршрути за износ и по-големи непетролни приходи

Ирак оценява загубите от войната на 60 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ирак е понесъл загуби за около 60 млрд. долара заради войната в Близкия изток и последвалия срив на петролния износ. Това заяви външният министър Фуад Хюсеин пред италианския си колега в Рим, цитиран от АФП. „Ирак е понесъл загуби, оценявани на около 60 млрд. долара, по време на неотдавнашната война между Съединените щати и Ислямска република Иран“, каза Хюсеин.

Според изявлението му причината е блокирането на Ормузкия проток от Иран. През морския маршрут, който е сред основните коридори за световните енергийни доставки, е преминавала по-голямата част от иракския петрол, добиван в южната част на страната.

Петролният износ се срина

Преди конфликта Ирак, който е член на Организацията на страните износителки на петрол, е добивал около 4 млн. барела дневно и е изнасял приблизително 3,5 млн. барела. Ограниченият достъп до Ормузкия проток, съчетан с недостатъчния капацитет за съхранение, е принудил страната да преустанови по-голямата част от добива си.

Багдад е започнал да използва ограничени алтернативи за износ. Част от петрола е транспортиран с камиони през Сирия, а други количества са насочени към Турция по тръбопроводи. След рязкото свиване е отчетено частично възстановяване. Министерството на петрола на Ирак съобщи, че между 1 и 21 септември износът е достигнал 2,6 млн. барела дневно.

Натиск върху резервите и динара

Петролът осигурява около 90% от приходите на Ирак, което прави спада на износа пряк удар върху държавните финанси. Валутните резерви са намалели с 20 млрд. долара, а потребителските цени са се повишили рязко.

Централната банка на Ирак е понижила курса на динара спрямо долара за първи път от повече от три години. Чуждестранната валута от продажбата на петрол се използва за финансиране на вноса, поддържане на курса на националната валута и изплащане на заплатите в публичния сектор и пенсиите.

Властите заявяват, че Ирак ще търси по-голямо разнообразие на приходите си. Целта е делът на непетролните постъпления да нарасне от 10% на 45% до 2037 г.

Източници: bgnes.bg, nampa.org


Ирак
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