Светът е изчерпал близо 1 милиард барела петролни запаси

Близо 1 млрд. барела петрол са били изтеглени от световните запаси след нарушаването на корабоплаването през Ормузкия проток вследствие на войната между САЩ, Израел и Иран. Това съобщи главният изпълнителен директор на държавната петролна компания на Абу Даби ADNOC Султан ал Джабер, цитиран от Reuters.

По време на енергийната конференция ADIPEC в Абу Даби той предупреди, че продължителната криза е изчерпала значителна част от резервите, които позволяват на пазара да компенсира прекъсванията на доставките.

Според Ал Джабер проблемът вече не се ограничава до наличието на достатъчно петрол. Все по-голямо значение има способността той да достигне до потребителите.

Разходите за транспорт и логистика, които преди кризата са представлявали под 5% от стойността на барел петрол, вече надхвърлят 30%, посочи той.

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за световната търговия с енергийни суровини. Преди началото на конфликта през него са преминавали около 20 млн. барела петрол и петролни продукти дневно. Военните действия, започнали в края на февруари, доведоха до рязко ограничаване на корабоплаването и принудиха производителите да търсят алтернативни маршрути.

Последиците вече се усещат и на пазара на горива. По думите на ръководителя на ADNOC запасите от дизел на някои пазари са спаднали до най-ниските си сезонни равнища от 35 години.

През март Международната агенция по енергетика координира освобождаването на 400 млн. барела от аварийните петролни резерви на страните членки. Мярката беше най-голямата подобна операция в историята на организацията.

Експерти от петролния сектор предупреждават, че дори при нормализиране на корабоплаването през Ормузкия проток възстановяването на изчерпаните запаси няма да бъде бързо.

В началото на октомври главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър заяви, че попълването на световните резерви може да отнеме до две години. Причината е, че производителите ще трябва едновременно да задоволяват текущото потребление и да възстановяват количествата, използвани по време на кризата.

Продължителното изчерпване на запасите увеличава риска от нови колебания в цените на петрола и горивата, особено при допълнителни прекъсвания на доставките.

Според Ал Джабер кризата показва необходимостта от по-големи стратегически резерви, по-надеждна енергийна инфраструктура и диверсификация на транспортните маршрути.