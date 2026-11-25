Ирак оспори оценката на външни консултанти, според която максималният му петролен производствен капацитет е под 5 млн. барела дневно. Багдад настоява, че може да достигне 5,2 млн. барела дневно, а спорът може да прерасне в открита конфронтация с ОПЕК+ на онлайн срещата на групата на 29 ноември.

Иракският министър на петрола Басим Мохамед Худаир е изпратил писмо до ОПЕК, в което оспорва резултатите от анализа. В него позицията на Багдад е формулирана така: „Ирак може да достигне 5,2 млн. барела дневно.“ Според Quartz, позовавайки се на Bloomberg, оценката на капацитета ще бъде използвана при определянето на производствените цели за 2027 г.

Разминаване и при отчетите за добива

Методологията поставя държавите с по-висок оценен капацитет в по-силна позиция, когато настояват за по-голяма квота. Именно това е в основата на възраженията на Ирак, който от години се стреми да увеличи приходите си от петрол и да възстанови икономиката си след войни и санкции.

Багдад твърди, че през октомври е добивал близо 4,9 млн. барела дневно. Външните източници на ОПЕК обаче отчитат 4,491 млн. барела дневно. Разликата е близо 400 000 барела на ден.

Международната агенция по енергетика оценява устойчивия производствен капацитет на Ирак на 4,87 млн. барела дневно. Според МАЕ добивът през октомври е бил 4,6 млн. барела дневно, което е най-високото равнище за страната от септември 2019 г.

Стар спор за квотите

Напрежението между Ирак и ОПЕК+ не е ново. По-рано през годината Багдад предупреди, че може да напусне организацията, ако не получи достатъчно висок производствен капацитет и съответно по-голяма квота. По-късно предупреждението беше оттеглено.

Спорът се изостри след оттеглянето на Обединените арабски емирства от групата. Впоследствие ОАЕ увеличиха добива си до рекордни нива, което засили опасенията, че ограниченията на ОПЕК+ могат да доведат до нови разногласия между производителите.

Официална реакция от Ирак и ръководството на ОПЕК+ по последния спор засега няма. Решението на срещата на 29 ноември ще покаже дали оценката за капацитета ще бъде приета като основа за новите квоти, или ще се наложат допълнителни преговори.

Евентуалното излизане на Ирак би отслабило контрола на картела върху световното предлагане. В краткосрочен план това би могло да увеличи достъпа до по-евтин суров петрол за европейските рафинерии, но би създало и по-голяма ценова волатилност и геополитическа несигурност.

Източници: money.bg, qz.com