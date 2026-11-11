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Петролът поскъпна заради атаките в Ормузкия проток

Петролът поскъпна заради атаките в Ормузкия проток

11 Ноември, 2026 13:43 510 6

  • петрол-
  • брент-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • петролни пазари

Брентът достигна 92,77 долара за барел, след като Иран отхвърли възможността обогатен ядрен материал да напусне страната. Напрежението около корабоплаването компенсира надеждите за примирие

Петролът поскъпна заради атаките в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цените на петрола се повишиха с около 1% след спад до двумесечен минимум в предишната сесия. Пазарът реагира на продължаващите атаки срещу кораби в Ормузкия проток и на новите сигнали, че дипломатическо споразумение между Иран и САЩ не е близо.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,28 долара, или 1,4%, до 92,77 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI добави 76 цента, или 0,9%, до 86,80 долара за барел.

Повод за новото напрежение даде изявление на иранския ръководител по сигурността, че Техеран няма да позволи „дори една частица обогатен ядрен материал“ да напусне страната. Вашингтон настоява ядрените въпроси да бъдат включени още в началните преговори с Иран за прекратяване на войната.

„Цените на петрола са подкрепени от отслабващите надежди за незабавна деескалация“, заяви анализаторът на UBS Джовани Стауно.

Атаките в Ормузкия проток продължават

Рискът за корабоплаването остава основният фактор на петролните пазари. През октомври са били атакувани 37 кораба в Ормузкия проток и близките морски райони. Това е най-високият месечен брой от началото на войната, показват данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика.

Във вторник британската организация за морски операции съобщи, че танкер е бил ударен североизточно от Оман. Отделно военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че два танкера са се запалили след удар в морски мини по „неразрешен маршрут“ в протока. Твърденията за инцидентите бяха представени от съответните институции и не са потвърдени с независима оценка в публикацията.

„Дори при постигане на споразумение увеличаването на потоците през водния път ще зависи от разчистването на мините, застрахователните разходи и готовността на корабособствениците да поемат риска“, посочи изследователското звено на LSEG.

Запасите в САЩ също влияят на пазара

Натиск върху цените оказват данните за американските запаси. Те са се увеличили с 9 милиона барела за последната седмица според пазарни източници, цитирали Американския институт по петрола. Официалните данни се очакват по-късно през деня.

На пазара се отразяват и събитията около руската петролна инфраструктура. Местен губернатор съобщи за пожар в пристанищния район на Уст-Луга след атака с дрон, при която са ранени трима работници. Индустриални източници твърдят, че руският капацитет за преработка на петрол е намалял с около 30% от края на октомври заради нови украински атаки.

Междувременно руски и украински представители се срещнаха в Абу Даби за първи мирни разговори от февруари. Новият дипломатически опит се провежда на фона на усилията на пратеници на американския президент Доналд Тръмп да сложат край на войната.

Източници: reuters.com, investing.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 0 Отговор
    нормално е не само петрола ами и хляба да поскъпне

    все пак си има инфлация пък и българите вече им вдигнаха заплатите на 660 еврака

    на кои не му отърва куфара и да се изнася къде е евтино, границите са отворени!

    13:45 11.11.2026

  • 2 Е сега на Тръмп ли да вярваме или на вас

    2 0 Отговор
    Той каза заради Зеленски, вие заради Ормуз.

    13:46 11.11.2026

  • 3 Чорбара

    2 0 Отговор
    Ма как бе нали таквози Тръмпича обяви пълна победа,А!!!!?????

    13:46 11.11.2026

  • 4 скачал съм да има банани

    2 0 Отговор
    вдигай цените още може

    само бананите не пипайте че ще станем накълбета!

    13:51 11.11.2026

  • 5 Европейската върхушка

    1 1 Отговор
    На съюза петрол не му трябва защото не е рупаме зелена трева и съществуваме на фотосинтеза.

    13:51 11.11.2026

  • 6 Някой

    1 0 Отговор
    Да сложат на корабите отпред едни пръти с мрежи (може и на бутане), дето да обират плаващи мини.

    14:14 11.11.2026