Работниците на Volkswagen в Мексико отхвърлиха повишаване на заплатите

Работниците в мексиканското подразделение на Volkswagen отхвърлиха предложението на автомобилния производител за общо увеличение на заплатите с 13,16% за две години, което принуди властите в страната да призоват компанията и синдиката да се върнат на масата за преговори.

В гласуването са участвали 5608 членове на Независимия синдикат на работниците в автомобилната индустрия Volkswagen (SITIAVW), или 90,3% от имащите право на глас. Срещу постигнатото споразумение са гласували 3135 души, а 2452 са го подкрепили. Други 21 бюлетини са били невалидни. Така против предложението са се обявили близо 56% от участвалите в гласуването.

След резултата мексиканското Министерство на труда и социалното осигуряване и Федералният център за помирение и трудова регистрация призоваха Volkswagen и представителите на работниците да възобновят диалога и да потърсят решение на разногласията около възнагражденията.

Предложението предвижда общо увеличение от 13,16% за срок от две години. От предоставената информация не следва, че става дума за еднократно повишение на основните заплати с целия процент, затова размерът не трябва да се интерпретира като непосредствен ръст на месечното възнаграждение с 13,16%.

Спорът е особено важен за автомобилната индустрия на Мексико. Volkswagen е сред големите работодатели в сектора, а заводът на германската група в щата Пуебла е един от най-големите автомобилни производствени комплекси в страната. В него се произвеждат автомобили за местния пазар и за износ.

Мексико е ключова производствена база за световната автомобилна индустрия благодарение на развитата мрежа от доставчици и достъпа до американския и канадския пазар. Поради това трудови спорове в големи предприятия като завода на Volkswagen могат да имат отражение не само върху производството на компанията, но и върху свързаните доставчици.

Към момента Volkswagen не е отговорил на искането на Reuters за коментар след резултатите от гласуването. След отхвърлянето на договореността предстои компанията и синдикатът да решат дали и при какви условия ще възобновят преговорите.