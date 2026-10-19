Volkswagen планира замразяване на заплатите до 2030 година

Volkswagen планира да замрази заплатите на много от служителите си по света до 2030 г. Мярката е част от нов курс за намаляване на разходите и е описана във вътрешни документи за международното ръководство на концерна, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на информация от германския бизнес всекидневник „Зюддойче цайтунг“.

В документите, свързани със стратегията „Group Target Picture“, е записано „Pay freeze until 2030“ – спиране на увеличенията на възнагражденията до края на десетилетието. Новите насоки за международните тарифни преговори трябва да се прилагат от четвъртото тримесечие на 2026 г.

Мярката няма да е еднаква навсякъде

Планът не означава непременно пълна нулева година във всяко подразделение на Volkswagen. Вътрешните правила предвиждат да бъдат взети предвид различията между отделните марки, региони и предприятия. Всички звена обаче трябва да дадат „подходящ принос“ към целите за икономии.

Освен спирането на увеличенията се предвиждат намаляване на променливото възнаграждение, на специалните плащания и на други придобивки. Като част от стратегията е посочено и съкращаване на персонала, особено в дейности извън производството.

Според данните, цитирани от „Зюддойче цайтунг“, отказът от ръст на заплатите може да доведе до реална загуба на доходи от около 10 процента заради инфлацията. Потенциално засегнати са голяма част от приблизително 600 000 служители на Volkswagen по света, включително около 275 000 души в Германия.

Нов етап в кризата на германския автопроизводител

Планът за замразяване на възнагражденията идва на фона на мащабно преструктуриране. Надзорният съвет на Volkswagen одобри в началото на септември допълнително съкращаване на 50 000 работни места в световен мащаб. То се добавя към вече договореното намаляване на заетостта до края на десетилетието.

Несигурно остава и бъдещето на четири германски завода. Сред обсъжданите обекти са предприятията в Хановер, Емден и Цвикау, както и заводът на Audi в Некарзулм. Конкретни решения за тях не са потвърдени.

Volkswagen не потвърди съдържанието на вътрешните документи. Компанията заяви, че не коментира „подобни спекулации“ и добави: „Предстоящият кръг от преговори е мястото, където първо трябва да бъдат обсъдени вътрешните договорености.“

Така окончателният обхват на замразяването на заплатите ще зависи от предстоящите преговори по отделните предприятия и трудови споразумения. Към момента потвърдено е единствено, че ръководството поставя ограничаването на разходите за труд сред основните елементи на плана за преструктуриране до 2030 г.