55% от високоплатените служители биха отказали увеличение на заплатата заради данъци

Повече от половината британци с доходи от 100 000 британски лири годишно или повече биха обмислили да откажат, отложат или преструктурират увеличение на заплатата, ако то доведе до по-високи данъци. Това показва проучване на RBC Wealth Management сред 750 души, определяни като HENRY – хора с високи доходи, но без значителни спестявания или инвестиции.

55% от участниците заявяват, че биха предприели подобен ход. Сред причините са високите разходи за жилище и детска грижа, студентските заеми и разходите, свързани с поддържането на определен начин на живот.

„Резултатите показват финансовата реалност на хората, които печелят над 100 000 британски лири годишно, но разполагат с ограничени спестявания и активи“, заявява RBC Wealth Management. Оттам посочват, че част от анкетираните се притесняват увеличението на доходите да не ги доведе до рязко по-висока данъчна тежест, докато нямат достатъчен резерв за непредвидени разходи.

Замразените прагове увеличават данъчната тежест

Данъчните прагове във Великобритания са замразени от април 2021 г. Това означава, че при увеличение на заплатата повече хора попадат в по-високи данъчни групи, без самите прагове да се променят спрямо инфлацията.

Доходите над 50 270 британски лири се облагат с 40%, а над 125 140 британски лири – с 45%. Между 100 000 и 125 140 британски лири обаче се получава ефективна пределна ставка от 60%, тъй като необлагаемата лична надбавка започва да се отнема.

Надбавката е 12 570 британски лири и намалява с 1 лира на всеки 2 лири доход над прага от 100 000 британски лири. Тя отпада напълно при доход от 125 140 британски лири. Така всяка допълнителна лира в този диапазон се облага с 40%, а едновременно с това води до загуба на част от необлагаемия доход.

Доходите растат, но усещането за благосъстояние намалява

71% от анкетираните са загрижени за бюджета на финансовия министър Джон Хийли, особено заради възможни данъчни увеличения и продължаването на замразените прагове. 79% заявяват: „Печеля повече от всякога, но се чувствам по-беден“.

Финансовата уязвимост се вижда и при неочакван разход. 48% посочват, че не могат да покрият сметка между 2000 и 5000 британски лири със свои спестявания. Те биха разчитали на заем, помощ от близки, продажба на инвестиции или аванс от работодателя.

Допълнителна тежест за семействата е отпадането на някои социални помощи. В Англия достигането на доход от 100 000 британски лири означава загуба на право на 30 часа безплатна детска грижа седмично. За семейства с няколко малки деца тази промяна може да струва десетки хиляди лири годишно.

Пенсионните вноски намаляват облагаемия доход

46% от участниците в проучването вече влагат повече средства в пенсионни схеми, за да намалят облагаемия си доход. Даниел Хъф, директор в RBC Wealth Management, предупреждава, че прагът от 100 000 британски лири не засяга само личната необлагаема надбавка.

„Това е и точката, при която подкрепата за детска грижа отпада напълно, а за семейства с няколко малки деца тя може да струва десетки хиляди лири годишно. Важно е хората да разбират пределната си данъчна ставка и начина, по който различните правила могат да им повлияят“, казва Хъф.

Според Ричард Еванс, специалист по инвестиции и пенсионно осигуряване във Fidelity, пенсионните вноски могат да намалят коригирания нетен доход под 100 000 британски лири. При годишен доход от 110 000 британски лири например вноска от 8000 лири може да бъде увеличена до 10 000 лири в пенсионната сметка чрез данъчно облекчение от 2000 лири.

Сред другите възможности са схеми за жертване на част от заплатата, включително за лизинг на велосипед или електромобил. Данните от проучването показват, че за значителна част от високоплатените служители по-високата заплата вече не означава автоматично по-висок разполагаем доход.

Източници: dailymail.com