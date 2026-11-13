Разлика от над 2150 евро в заплатите по сектори

Средната брутна месечна работна заплата в България достига 1438 евро през третото тримесечие на 2026 г., което е увеличение с 10,4% спрямо същия период на миналата година. В същото време наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 31 400 души за година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Към края на септември наетите са 2,32 млн. души. Спрямо края на юни броят им е по-малък с 43 500 души.

Най-високи заплати в технологиите

Най-високо е средното възнаграждение в информационните технологии, медиите и телекомуникациите – 3059 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2088 евро и енергетиката с 2063 евро.

На другия полюс е хотелиерството и ресторантьорството със средна заплата от 908 евро. В селското, горското и рибното стопанство възнаграждението е 1084 евро, а в категорията „Други дейности“ – 1065 евро. Така разликата между най-високоплатения и най-нископлатения сектор надхвърля 2150 евро месечно.

Най-силен годишен ръст на заплатите е отчетен именно в селското, горското и рибното стопанство – 20,3%. В частния сектор възнагражденията се увеличават с 11,9%, а в обществения – с 5,9%.

Спадът на наетите е най-голям в промишлеността

Най-голямото намаление на заетите през тримесечието е в хотелиерството и ресторантьорството – 15,2%. Данните са повлияни и от сезонните колебания в сектора, в който през второто тримесечие е отчетен ръст на наетите с 23,9%.

На годишна база най-сериозен е спадът в преработващата промишленост. Там наетите намаляват с 23 400 души, или с 5,4%. В административните и спомагателните дейности спадът е с 4900 души, а в селското, горското и рибното стопанство – с 3300.

Увеличение има в здравеопазването и социалните дейности, където наетите са с 10 000 повече спрямо септември 2025 г., или с 4,8%.

Средната заплата не е нетното възнаграждение

Средната заплата през третото тримесечие е с 0,4% по-ниска спрямо предходните три месеца, когато е била 1444 евро. По месеци тя достига 1445 евро през юли, 1411 евро през август и 1458 евро през септември.

Посочените 1438 евро са брутна, а не нетна заплата. В сумата са включени данъците и осигурителните вноски за сметка на работника, които се удържат преди изплащането. Годишният ръст от 10,4% е номинален и сам по себе си не показва как се е променила покупателната способност, тъй като не отчита поскъпването на стоките и услугите.