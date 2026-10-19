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Германия има потенциал за инвестиции до 4,1 трилиона евро

Германия има потенциал за инвестиции до 4,1 трилиона евро

19 Октомври, 2026 12:51 519 3

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Изкуственият интелект, модернизацията на индустрията, енергетиката, инфраструктурата и отбраната очертават огромни възможности за вложения до 2035 година

Германия има потенциал за инвестиции до 4,1 трилиона евро - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германия разполага с потенциал за инвестиции и финансиране между 2,9 и 4,1 трилиона евро до 2035 г. само в пет ключови области, които могат да определят бъдещето на най-голямата европейска икономика. Това показва нов доклад на бизнес инициативата Made for Germany, публикуван в понеделник.

Оценката обхваща внедряването на изкуствен интелект в промишлеността, трансформацията на индустрията и развитието на технологии на бъдещето, изграждането на устойчиви енергийни системи, модернизацията на основната инфраструктура, както и сигурността и отбраната.

Докладът е около 60 страници и трябва да бъде представен на германския министър на икономиката Катерина Райхе. Основната му цел е да покаже пред местни и международни инвеститори мащаба на възможностите, които Германия може да предложи през следващото десетилетие.

Зад Made for Germany стоят 147 компании и инвеститори, сред които Deutsche Bank и Siemens. Инициативата определя политическата и правната стабилност, силната научноизследователска база, квалифицираните кадри, развитата индустрия и директния достъп до единния европейски пазар като едни от най-сериозните предимства на страната.

Потенциалът обаче върви заедно със сериозни структурни проблеми. Германският бизнес от години предупреждава за прекомерна бюрокрация, високи данъци и цени на енергията, както и за недостатъчно бързи реформи. Именно тези фактори са сред причините Германия да губи позиции в международните класации за конкурентоспособност и инвестиционна привлекателност.

Новата оценка идва само седмици след като Made for Germany обяви, че компаниите и инвеститорите в инициативата планират над 850 млрд. евро инвестиции в Германия до 2028 г. Само през 2025 г. са били реализирани повече от 200 млрд. евро.

Мащабът на необходимата трансформация показва, че досегашните ангажименти са само част от капитала, който германската икономика ще трябва да мобилизира. Сред най-капиталоемките направления са енергийната система и инфраструктурата, докато изкуственият интелект и отбраната се превръщат във все по-важни двигатели на инвестициите.

Правителството на канцлера Фридрих Мерц също поставя технологичната модернизация сред основните си икономически приоритети. Берлин планира значително разширяване на капацитета на центровете за данни и по-бързо внедряване на изкуствения интелект в традиционните индустрии и средните предприятия.

Предизвикателството пред Германия вече не е само да осигури необходимите трилиони евро, а да създаде условия капиталът действително да бъде инвестиран в страната. Именно ускоряването на реформите, намаляването на административните пречки и осигуряването на конкурентни енергийни разходи ще бъдат решаващи за това дали прогнозираният потенциал до 2035 г. ще се превърне в реални инвестиции.


Германия
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  • 1 🦉🦉🦉🦉

    5 1 Отговор
    Това със "Светлото бъдеще" вече го играхме❗
    Действителността днес обаче е различна❗

    12:54 19.10.2026

  • 2 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Аз доколкото знам Германия има борчове ,към кого и защо е какво обаче и как се изплащат и ще ги изплащат тези след тях ,и кой тесур имат след като китайците ги подминаха и заминаха ,и без Китай веч не могат една кола да изкарат от заводите си ,

    13:32 19.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Смях в залата! Германия има възможност да вземе 4 милиарда заем и да стигне Франция по задлъжнялост!

    А до 2035 те не могат само разрешителните да си оправят, камо ли нещо да построят!

    13:39 19.10.2026