КЗП сезира КЗК за надценки до 10% при търговските вериги

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е сезирала Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за различни търговски надценки към доставчици на сходни хранителни продукти. Сигналът е изпратен от председателя на КЗП Мая Манолова след проверки в обекти на големи търговски вериги.

По данни, представени от КЗП, разликата в надценките между отделни доставчици надхвърля 10 процента. Проверявани са млечни продукти, плодове и зеленчуци, сред които сирене, кашкавал, прясно и кисело мляко, домати и краставици. КЗП определя практиката като различно третиране на съпоставими търговски партньори.

Законът за защита на конкуренцията забранява прилагането на различни по размер надценки към съпоставими селскостопански и хранителни продукти от една и съща категория, когато разликата надхвърля 10 процента. Дали в конкретните случаи има нарушение, трябва да установи КЗК, която може да образува производство и да наложи санкция.

Санкцията може да достигне 10% от оборота

При доказано нарушение имуществената санкция може да достигне до 10 процента от годишния оборот на съответното предприятие за предходната финансова година. Това не означава, че търговските вериги вече са глобени. На този етап КЗП е предала материали на КЗК, а окончателната преценка е в правомощията на антимонополния орган.

Паралелно с това КЗП е започнала 11 производства за необосновано повишаване на цените на стоки от първа необходимост. Те обхващат сирене, мляко, домати, краставици и други продукти. Проверяваният период сравнява цените през октомври с тези през август, като веригите ще могат да представят документи и обяснения за причините за промяната.

Манолова посочи високи надценки

„В България надценките на млечните продукти стигат до 80, 95 и 135 процента“, е заявила Мая Манолова, цитирана от Българската телеграфна агенция. Тя е посочила, че при част от проверените продукти надценките са значително по-високи от обичайните равнища, за които КЗП съобщава в други европейски пазари.

Следващата стъпка е КЗК да анализира предоставените материали и да реши дали да започне производства срещу конкретни предприятия. До приключването на тези процедури твърденията за нарушения не представляват окончателно установена вина, а евентуални санкции могат да бъдат наложени само с решение на компетентния орган.

Източници: plovdiv24.bg, eurocom.bg, bta.bg