Жельо Бойчев: Производителите са на ръба на оцеляването

Производителите на хранителни продукти са поставени под сериозен икономически натиск, а част от тях продават стоки под себестойност. Това заяви членът на Комисията за защита на конкуренцията Жельо Бойчев по повод санкциите срещу „Кауфланд“ за общо 75 653 706 евро.

КЗК наложи санкциите за три установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти. По думите на Бойчев секторният анализ на пазара е показал несправедливо разпределение на добавената стойност по веригата производител-доставчик-търговец.

„Някои от продуктите стигат до продаване под себестойност“, заяви Бойчев.

Той посочи, че икономическата полза се премества към търговеца за сметка на производителя и доставчика. Според него „Кауфланд“ повишава конкурентоспособността си чрез икономически натиск върху своите доставчици.

Преговори за по-ниски доставни цени

Бойчев заяви, че веригата всяка година преговаря с производители за намаляване на доставните цени. По думите му това води до ситуации, при които определени артикули се продават под себестойност, а след това се изключват от асортимента и се заменят с нови продукти.

Членът на КЗК припомни и по-стари случаи, свързани с веригата, включително установена от комисията злоупотреба с господстващо положение при договаряне през 2015 г. КЗК посочва, че практиките са установявани в отделни производства през 2020, 2025 и 2026 г.

Бойчев отказа да коментира спорното изказване на бившия изпълнителен директор на „Кауфланд“ Михаил Петров, след което той беше освободен от поста си. Той заяви, че съдът ще се произнесе по всички решения и факти по случая.

„Санкцията е много под максимума“

По повод определенията, че санкцията е безпрецедентна, Бойчев заяви, че КЗК работи по утвърдена методика. Той посочи, че максималният размер е 5% от оборота на доставчика, а наложената санкция е значително под този праг.

„Ние работим по утвърдена и приета методика“, каза Бойчев.

Като примери той посочи глоби във Франция от десетки милиони евро и санкция на полския регулатор над 170 млн. евро, която впоследствие е била намалена от съда до малко над 100 млн. евро.

Решението на КЗК подлежи на съдебен контрол, а окончателната преценка по спора ще бъде направена от съда.

Източници: focus-news.net, bgonair.bg