Коя е Петя Владимирова, новата шефка на „Кауфланд“

Петя Владимирова поема ръководството на „Кауфланд България“ след незабавното напускане на Михаил Петров. Досега тя беше член на Управителния съвет и директор на дирекция „Централни отдели“ в компанията.

Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. През почти две десетилетия тя е заемала различни ръководни позиции в направленията „Продажби“ и „Експанзия“. Преди да влезе в Управителния съвет, е била прокурист на дружеството, а от 1 декември 2021 г. е член на неговия управителен орган.

Кариера в продажбите и развитието на веригата

Като директор на „Централни отдели“ Владимирова е ръководила дейности, свързани със строителството и разширяването на търговската мрежа, инвестициите, снабдяването, вътрешните процеси и управлението на недвижимите имоти. Тя е участвала и в проектите за модернизация на обектите на „Кауфланд“ в страната.

Новият ръководител на веригата има магистърски степени по икономика и по социална и културна история от университета „Лойфана“ в Люнебург, Германия. Владее немски и английски език. Допълнителни лични данни за нея не са публично потвърдени в широко разпространените съобщения за промяната.

„Много се радваме, че в лицето на Петя Владимирова начело на Kaufland България застава опитен ръководител. Тя притежава ясен фокус върху стабилността, приемствеността и надеждността“, заявява председателят на Управителния съвет на „Кауфланд“ Франк Шуман.

Смяната дойде след публичен скандал

Михаил Петров напуска ръководния пост след остра реакция срещу негово изказване по повод санкциите на Комисията за защита на конкуренцията. Регулаторът съобщи, че е установил нарушения в отношенията на веригата с български производители и е наложил три имуществени санкции на обща стойност 75 653 706 евро. Решенията подлежат на съдебен контрол.

„Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям, ако продължите – фалитът на КТБ ще ви се стори като летен бриз“, заявява Михаил Петров по време на събитие на Сдружението за модерна търговия.

След изказването „Кауфланд“ и компанията майка „Шварц груп“ се разграничиха от думите му и от историческите сравнения, като ги определиха като несъответстващи на ценностите и корпоративната култура на групата. Председателят на управителния съвет на „Кауфланд“ Франк Шуман поднесе извинения на клиентите, българската общественост и институциите.

Компанията посочи, че смяната е предприета в отговор на обществения дебат около производството пред КЗК. В същото време „Кауфланд България“ не променя позицията си по санкциите, отхвърля твърденията за нелоялни търговски практики и заявява, че ще защитава аргументите си по съдебен ред.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg