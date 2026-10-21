Бюджетният дефицит достигна 4% от БВП през 2025 г

Бюджетният дефицит на България е достигнал 9,122 млрд. лева през 2025 г., или 4,0% от брутния вътрешен продукт. В същото време държавният дълг е нараснал до 68,057 млрд. лева, което се равнява на 29,9% от БВП, показват окончателните данни на Националния статистически институт.

Най-голям е дефицитът в подсектор „Централно управление“ – 8,891 млрд. лева, или 3,9% от БВП. „Местно управление“ отчита отрицателен резултат от 223 млн. лева, а социалноосигурителните фондове – дефицит от 8 млн. лева.

Дефицитът и дългът растат за трета поредна година

През 2023 г. дефицитът е бил 3,684 млрд. лева, или 2,0% от БВП. През 2024 г. той се е увеличил до 6,242 млрд. лева, или 3,0%. Така за една година отрицателното салдо на сектор „Държавно управление“ нараства с близо 2,9 млрд. лева.

Още по-съществена е промяната при дълга. В края на 2024 г. той е бил 48,851 млрд. лева, или 23,8% от БВП. За 2025 г. увеличението е с близо 20 млрд. лева. Спрямо 2022 г., когато задълженията са били малко над 37,8 млрд. лева, ръстът надхвърля 30 млрд. лева.

Номиналният БВП на България през 2025 г. достига 227,949 млрд. лева. Увеличението му не е достатъчно, за да компенсира по-бързото нарастване на държавния дълг като абсолютна стойност.

Окончателните данни са по-високи от предварителните

През април 2026 г. НСИ публикува предварителни данни, според които дефицитът за 2025 г. е 4,113 млрд. евро, или 3,5% от БВП. В окончателната нотификация размерът вече е 4,664 млрд. евро, а делът от БВП – 4,0%. Данните за дълга остават близки – 34,797 млрд. евро, или 29,9% от БВП.

„Статистическата информация се изготвя по хармонизирана методология на ЕС“, посочва Националният статистически институт. Тя се основава на правилата за процедурата при прекомерен дефицит и дълг и се валидира от Евростат.

Разликата между предварителните и окончателните стойности е свързана с ежегодното актуализиране на данните. Държавите членки изпращат предварителни сведения през пролетта, а окончателните нотификационни таблици – през есента. Евростат е публикувал предварителна оценка за България от 3,5% дефицит и 29,9% държавен дълг за 2025 г., преди излизането на окончателните национални данни.

Източници: bgnes.bg