България рискува забавяне или ограничаване на европейското финансиране, ако не коригира прекомерния бюджетен дефицит. За това предупреди икономистът Румен Гълъбинов, който посочи, че възможната санкция от около 25 млн. евро не е единственият риск пред страната.

Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да установи, че България не е предприела ефективни действия за изпълнение на препоръките при процедурата за прекомерен дефицит. Потенциалната глоба е ориентировъчно изчислена на 0,02% от брутния вътрешен продукт, но окончателно решение за налагането ѝ и за размера ѝ все още няма.

В оценката си Европейската комисия формулира извода така: „България не е предприела ефективни действия“ спрямо коригиращия план, приет от Съвета на ЕС през юли. Следващото решение е на държавите членки в Съвета, а оценката на изпълнението ще продължи през пролетта на 2027 г.

Дефицитът и прогнозите за растежа

Съветът на ЕС откри процедурата при прекомерен дефицит за България на 10 юли 2026 г. Тогава прогнозата беше за дефицит от 4,1% от БВП през 2026 г., при допустим праг от 3%. В есенната си прогноза Европейската комисия вече очаква дефицитът да достигне 5% от БВП през 2026 г. и да остане над прага през 2027 г. при ниво от 4%.

Комисията прогнозира икономически растеж от 2,7% през 2026 г. и 2,1% през 2027 г. Проектът за бюджет на българското правителство залага по-висок растеж от 2,5% за следващата година, което според Гълъбинов създава риск приходите да не се изпълнят.

Европейската комисия отчита, че нетните разходи на България през 2026 г. се очаква да нараснат над препоръчания темп. Отклонението е оценено на 2,3% от БВП дори след приспадането на допълнителната гъвкавост за разходите за отбрана.

Сивата икономика и новият дълг

Като възможен резерв за бюджета Гълъбинов посочи ограничаването на сивата икономика. По думите му укриването на ДДС, фиктивните четиричасови трудови договори при реално по-дълго работно време и изплащането на част от заплатите в брой намаляват данъчните и осигурителните приходи.

Икономистът предупреди и за приходите от туризъм. При слаб сезон държавата може да не събере очакваните постъпления от ДДС и други данъци, което би увеличило натиска върху бюджета. При подобно развитие според него може да се стигне до актуализация на финансовата рамка през 2027 г.

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда максимален нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро. Гълъбинов прогнозира, че при по-ниски приходи и забавено европейско финансиране необходимостта от заемно финансиране може да нарасне, както и разходите за лихви.

Предупреждението за европейските средства се отнася най-вече до следващия програмен период 2028–2034 г. Според Гълъбинов това би засегнало общини, министерства и инвестиционни проекти след приключването на Плана за възстановяване и устойчивост. Европейската комисия обаче посочва, че България трябва да изпълни стриктно бюджета за 2027 г., като целта е да бъде запазен пълният достъп до финансиране от ЕС.

Приоритети за преговорите

Гълъбинов определи инфраструктурните и транспортните коридори, отбранителните способности, иновациите и конкурентоспособността като основни приоритети за България в преговорите за новия бюджет на ЕС. Той призова страната да координира позициите си с Гърция и Румъния.

Сред останалите му предложения са промяна в разпределението на земеделската подкрепа, така че по-голям дял да получават производителите на плодове и зеленчуци и животновъдите. По думите му националният интерес трябва да се защитава в рамките на европейската солидарност, тъй като достъпът до общия бюджет е пряко свързан с възможностите за развитие на България.

Източници: euronews.bg, bgonair.bg, economic.bg