S&P Global Ratings промени перспективата пред суверенния кредитен рейтинг на Франция от „стабилна“ на „негативна“, без да понижава самия рейтинг. Агенцията потвърди дългосрочната оценка „A+“ и краткосрочната „A-1“, но предупреди, че нарастващият дълг, слабият растеж и по-високите разходи за лихви затрудняват ограничаването на бюджетния дефицит.

„Негативната перспектива за Франция отразява нарастващия държавен дълг на фона на умерени перспективи за икономически растеж и слаб политически консенсус за справяне със значителния структурен бюджетен дефицит“, заяви S&P в мотивите си за решението. Агенцията посочи и „високия риск политическата фрагментация да продължи след президентските избори през 2027 г.“, което може да ограничи възможностите за съкращаване на дефицита и за приемане на реформи, подкрепящи растежа.

Франция е изправена пред труден бюджет за 2027 г.

Решението идва в момент, когато френското правителство се опитва да прокара бюджета за 2027 г. в дълбоко разделен парламент. Планът предвижда бюджетният дефицит да бъде свален от очакваните 5,4% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. до 5% през следващата година. Междувременно официалните данни показаха, че икономиката се е свила с 0,2% през третото тримесечие. След ревизията на данните и за предходния период Франция отчете две последователни тримесечия на спад и технически влезе в рецесия.

Бюджетният дефицит е достигнал 5,6% от БВП през третото тримесечие при цел на правителството от 5,4%. Според френския статистически институт INSEE по-слабите приходи и увеличаването на социалните разходи и плащанията по дълга са допринесли за влошаването на показателя. За да изпълни целта си за растеж от 0,5% през 2026 г., Франция би трябвало да постигне рязко ускоряване на икономическата активност в края на годината, което изглежда малко вероятно.

И трите големи агенции вече предупреждават за понижение

S&P очаква държавният дълг на Франция да продължи да нараства през 2027 г., а разходите за лихви постепенно да се увеличават до 2029 г. Негативната перспектива не е равнозначна на незабавно понижение, но оставя подобно решение на дневен ред при следваща оценка, ако бюджетната консолидация се окаже недостатъчна или икономическият растеж остане по-слаб от очакваното.

Франция вече е с негативна перспектива и при Fitch, която запази рейтинга на страната на „A+“ през октомври. Moody’s също запази по-високия рейтинг „Aa3“, но го остави с негативна перспектива. Така трите водещи международни агенции отправят сходно предупреждение към Париж в навечерието на президентските избори през пролетта на 2027 г.

Източници: investing.com, lemonde.fr