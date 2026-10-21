Тръмп: Центровете за данни трябва да плащат на местните общности

Компаниите, които изграждат големи центрове за данни в САЩ, трябва да предоставят своеобразен финансов „дивидент“ на общностите, в които реализират проектите си, ако искат подкрепата на местното население. Това заяви американският президент Доналд Тръмп на фона на нарастващото обществено недоволство от огромното потребление на електроенергия и вода от инфраструктурата за изкуствен интелект.

„Следя отблизо процеса и забелязах, че центровете за данни, които бяха много непопулярни в определени райони, станаха изключително популярни, когато беше постигнато финансово споразумение“, написа Тръмп в Truth Social.

Бързото разрастване на изкуствения интелект предизвиква вълна от инвестиции в нови центрове за данни в САЩ. Мащабът на проектите обаче поражда все повече спорове на местно ниво заради необходимите количества електроенергия и вода и опасенията, че разходите за новата енергийна инфраструктура могат да бъдат прехвърлени върху домакинствата.

Администрацията на Тръмп постави ускореното развитие на AI сред приоритетите си в технологичната конкуренция с Китай, но същевременно започва да обръща по-голямо внимание на реакцията на местните общности.

„Наредих новите и големи центрове за данни – в някои случаи гигантски – да произвеждат собствена електроенергия и да предоставят или продават излишъка на местната общност или на електропреносната мрежа“, заяви Тръмп.

Още през февруари президентът настоя големите технологични компании да изграждат собствени електроцентрали за захранване на центровете си за данни. Целта според него е огромното потребление на AI инфраструктурата да не води до по-високи сметки за останалите потребители.

Предложението за „дивидент“ добавя нов елемент към дебата – местните общности да получават пряка финансова полза от изграждането на големи технологични обекти на тяхна територия. От изявлението на Тръмп обаче не става ясно дали става дума за бъдещо федерално изискване, конкретен механизъм за плащане или за принцип, който компаниите доброволно да прилагат при договарянето на проектите си.

Идеята идва в момент, когато самият технологичен сектор започва да търси модели за по-широко разпределяне на икономическите ползи от бума на изкуствения интелект.

Anthropic обяви, че ще насочи 5% от акциите си към нов фонд за „обществено благо“. Илон Мъск от своя страна обеща по една акция на SpaceX на „всяко дете в Америка“, докато технологичната индустрия е под засилен обществен натиск заради икономическите, енергийните и социалните последици от бързото развитие на AI.

Позицията на Тръмп може да има значение и за бъдещите инвестиции в недвижими имоти и енергийна инфраструктура в САЩ. Новото поколение центрове за данни вече изисква не само огромни сгради и терени, но и значителни инвестиции в електропроизводство, мрежови връзки и водоснабдяване. Ако технологичните компании трябва да изграждат и собствени мощности за производство на електроенергия, това би увеличило още повече мащаба и капиталовите разходи за новите AI кампуси.