Американските потребители са похарчили 13,1 млрд. долара онлайн на Черния петък, показват данни на Adobe Analytics, цитирани от Ройтерс. Сумата е с 11,1% по-висока от отчетените 11,8 млрд. долара през същия ден на 2025 г.

Резултатът надхвърля първоначалната прогноза на Adobe за онлайн продажби за около 12,9 млрд. долара. До 18:30 часа източноамериканско време разходите са достигнали 9,7 млрд. долара, което е ръст от 12,8% спрямо същия момент година по-рано.

„След като в продължение на седмици предлагаха стабилни отстъпки, много американски търговци запазиха по-съществените намаления за Черния петък“, каза Вивек Пандя, директор „Дигитални анализи“ в Adobe, пред Асошиейтед прес.

Електрониката и играчките водят покупките

Електрониката и играчките са сред най-търсените категории през деня. Потребителите са използвали намаленията и за покупки на препарати за дома, продукти за лична хигиена и стоки за домашни любимци.

Данните показват, че по-високите цени и разходите за гориво не са спрели американците да пазаруват, но изборът им е бил насочен към промоции и стоки от първа необходимост. Част от купувачите са използвали и услуги за отложено плащане.

Кибер понеделникът остава най-силният ден

Adobe очаква онлайн продажбите в САЩ на Кибер понеделника да достигнат 15,1 млрд. долара, което би го оставило като най-големия ден за онлайн пазаруване през празничния сезон. Прогнозата е за ръст от 6,2% спрямо предходната година.

За петдневния период от Деня на благодарността до Кибер понеделника Adobe прогнозира общи онлайн разходи от 47,5 млрд. долара, или 7,4% повече спрямо същия период година по-рано. За целия празничен сезон между 1 ноември и 31 декември очакванията са за 275,1 млрд. долара онлайн продажби и ръст от 6,7%.

Услугите за покупка с отложено плащане се очаква да осигурят 1,09 млрд. долара от онлайн разходите на Кибер понеделника, което би било увеличение от 5,3% на годишна база.

Източници: investing.com, apnews.com