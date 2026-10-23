Турция свали лихвата до 36% въпреки бавната дезинфлация

Турската централна банка понижи основната си лихва с 1 процентен пункт до 36% след пет поредни заседания без промяна. Решението е първият сигнал за подновено облекчаване на паричната политика, но институцията даде да се разбере, че следващите стъпки ще зависят от инфлацията и развитието на икономиката.

Лихвата по овърнайт кредитите беше намалена от 40% на 39%, а тази по овърнайт депозитите – от 35,5% на 34,5%. Ходът съвпадна с очакванията на пазарите. Според анкета на Ройтерс 22 от 24 икономисти са прогнозирали намаление на ставката.

Инфлацията намалява, но по-бавно от очакваното

Годишната инфлация в Турция спадна до 29,7% през септември, като за първи път от края на 2021 г. се понижи под 30%. Въпреки това темпът на дезинфлация остава по-бавен от първоначалните цели на властите. Новата средносрочна програма предвижда инфлация от 28,4% в края на 2026 г., 21% в края на 2027 г. и 13,5% в края на 2028 г., преди достигане на едноцифрено равнище през 2029 г.

Комитетът по паричната политика посочи, че последните данни и водещите индикатори потвърждават забавяне на базисната инфлация. В същото време икономическата активност и ограниченото пренасяне на външните шокове към вътрешните цени показват отслабване на търсенето.

Като основен риск централната банка определи високите цени на енергията, свързани с продължаващото геополитическо напрежение. Според институцията те могат да окажат допълнителен натиск върху инфлацията чрез разходите, икономическата активност и инфлационните очаквания.

Изборният период ще тества курса

Финансовият министър Мехмет Шимшек заяви, че правителството няма да се отказва от програмата за намаляване на инфлацията по време на изборния период.

„Борбата с разходите за живот е най-големият ни приоритет. Няма да се откажем от дезинфлацията по време на изборния период“, заяви Шимшек.

Той определи продължаването на дезинфлацията като най-важния фактор за изборните резултати и призна, че процесът не се развива с желаната скорост. Правителството е изправено пред задачата да запази строгата икономическа политика, без да задълбочи натиска върху домакинствата и бизнеса.

Централната банка подчерта, че размерът и времето на бъдещите промени ще се определят заседание по заседание. Тя заяви също, че при значително и трайно влошаване на инфлационните перспективи паричната политика отново може да бъде затегната. Следващият тест за курса ще бъдат новите данни за цените и ефектът от по-ниската лихва върху търсенето, валутата и инфлационните очаквания.