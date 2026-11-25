Европейската централна банка изрази сериозни резерви към подготвяния от българското правителство еднократен данък върху свръхпечалбите за 2027 г. Според институцията мярката може да отслаби финансовата устойчивост на банките, да ограничи кредитирането и да увеличи разходите за домакинствата и бизнеса.

Становището е по проект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане и е поискано от българския финансов министър на 27 октомври 2026 г. Предвижда се данъкът да бъде 33% върху определена данъчна основа за 2027 г.

В обхвата са включени банки, застрахователи, обменни бюра, компании за обществени електронни съобщителни услуги, финансови институции, които предлагат бързи кредити, както и големи търговци на храни.

Неяснота около общата данъчна ставка

ЕЦБ обръща внимание, че в проекта не е изяснено достатъчно точно дали новият налог ще се начислява допълнително към стандартния корпоративен данък от 10%, или ще го замества. Според по-вероятното тълкуване на разпоредбите данъкът ще бъде допълнителен, което би означавало обща ставка от 43% върху печалбите, определени като свръхпечалби.

Централната банка предупреждава, че кредитните институции могат да прехвърлят част от допълнителната тежест върху клиентите чрез по-високи лихви по заемите, увеличаване на таксите или затягане на условията за отпускане на кредити.

Предупреждение за по-малко нови кредити

„Банките трябва да запазят възможността си да поддържат стабилни капиталови позиции, да заделят средства за потенциални бъдещи загуби и да предлагат банкови услуги при условия, съобразени с паричната политика“, се посочва в становището на ЕЦБ.

Според ЕЦБ по-високото облагане може да намали неразпределената печалба на банките и способността им да натрупват капиталови буфери. Това би ограничило устойчивостта им при евентуални икономически сътресения и възможностите им да финансират домакинствата и бизнеса.

Институцията допуска и друг ефект: банките да забавят отпускането на нови кредити през 2027 г., за да намалят печалбите си за периода на облагане и да създадат условия за по-високи доходи през следващите години. Така според ЕЦБ законопроектът може да засегне кредитирането в момент, когато компаниите имат нужда от финансиране за оборотен капитал и запаси.

В становището се предупреждава и за правна несигурност. Честото въвеждане на временни данъчни разпоредби може да разклати доверието на инвеститорите, да увеличи разходите за финансиране на кредитните институции и да доведе до съдебни спорове.

ЕЦБ отбелязва, че българските банки продължават да бъдат добре капитализирани и да реализират добри печалби. Въпреки това институцията подчертава, че те трябва да запазят достатъчно средства за капиталови буфери и за покриване на потенциални бъдещи загуби.