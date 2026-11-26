Истанбул ще бъде домакин на турско-руски бизнес форум на 27 ноември, когато ще се проведе и 20-ото заседание на Съвместната икономическа комисия между Турция и Русия. Комисията ще бъде съпредседателствана от турския министър на търговията Йомер Болат и руския вицепремиер Александър Новак.

Форумът ще събере компании от двете страни, като в дневния ред са включени увеличаването на търговския обмен, взаимните инвестиции, индустриалното сътрудничество и съвместните проекти. Предвидени са и двустранни срещи между бизнеса в областите на енергетиката, туризма, селското стопанство и търговията, съобщи Анадолската агенция.

Търговията е под целта от 100 млрд. долара

Срещата се провежда на фона на целта, поставена от Анкара и Москва, двустранният стокообмен да достигне 100 млрд. долара годишно. През 2025 г. обаче търговията между двете страни е намаляла с 6,5% на годишна база до 49,2 млрд. долара спрямо 52,6 млрд. долара през 2024 г.

Турският износ за Русия през 2025 г. е надхвърлил 6,7 млрд. долара, докато вносът от Русия е достигнал 42,4 млрд. долара. Така руският дял в двустранния обмен остава значително по-голям. За януари-септември 2026 г. търговията е 32,6 млрд. долара, от които 4,6 млрд. долара са турски износ, а 28 млрд. долара са руски доставки за Турция, посочва „Хюриет Дейли Нюз“.

Около 70% от турския внос от Русия се формират от минерални горива и свързани продукти. Енергетиката е сред основните теми в отношенията между двете държави заради газопровода „Турски поток“ и строителството на АЕЦ „Аккую“. Анкара планира да започне да използва електроенергия от централата през 2027 г.

Енергетика, строителство и туризъм

Строителството е друг ключов сектор за турския бизнес в Русия. От 1972 г. до септември 2026 г. турски компании са поели 2190 проекта в страната на обща стойност 103,3 млрд. долара. Турски инвестиции в Русия има още в текстилната промишленост, банковото дело, туризма, хранителната индустрия, производството на домакински уреди, стъклото и строителните материали.

През февруари 2026 г. Йомер Болат заяви, че Турция и Русия обсъждат стъпки за постигане на целта от 100 млрд. долара. „Оценихме стъпките, които ще предприемем за развитието на търговските и икономическите ни отношения в посока към целта за търговски обмен от 100 млрд. долара“, каза Болат след среща с Новак.

Предстоящият форум в Истанбул ще се проведе преди всичко като бизнес платформа за конкретни контакти между компании, докато заседанието на комисията ще обхване междуправителствените въпроси в икономическите отношения. Очаква се разговорите да определят следващите направления за търговия, инвестиции и съвместни проекти между Турция и Русия.

Източници: hurriyetdailynews.com, h.aa.com.tr