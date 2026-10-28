За пръв път от години: Индонезия може да добива по-малко никел

Доставките на никел в Индонезия, най-големият производител на никел в света, може да намалеят за първи път от години през 2026 г. поради недостиг на сяра, причинен от конфликта в Близкия изток. Това намаление обаче няма да е достатъчно, за да елиминира дори краткосрочен пазарен дефицит. Това следва от проучване на аналитичната фирма Euler (данни, достъпни за ТАСС).

Никанор Халин, старши анализатор за метали и минно дело в Euler, отбелязва, че производството на чугун, съдържащ никел, в Индонезия (63% от световните доставки) нараства бързо през последните години (+14% на годишна база през 2025 г. след +10% през 2024 г. и +21% на годишна база през 2023 г.), оказвайки натиск върху световните цени.

„Междувременно, до края на 2026 г., предлагането на никел в страната може да намалее за първи път от много години поради недостиг на сяра (причинен от конфликта в Близкия изток), от която зависи над 20% от местното производство на никел. Това намаление обаче няма да е достатъчно, за да създаде дори краткосрочен пазарен дефицит, според нашите оценки“, се казва в проучването.

Анализаторите на Euler отбелязват, че действията на индонезийското правителство създават нови структурни рискове за цените. На 15 септември властите на страната намалиха коефициента (CF) за изчисляване на минималните цени за никелова руда, за да подкрепят рентабилността на няколко местни производители. В резултат на това участниците на пазара оценяват, че разходите за производство на никел за неефективните индонезийски играчи ще намалеят от 18 000-20 000 долара на тон до 15 000-17 000 долара на тон, базирано на никелов катод.

Освен това, въпреки нарастващата популярност на електрическите превозни средства, техният дял в търсенето остава нисък: производителите предпочитат LFP технологията, която не използва никел. Сегментът на неръждаемата стомана също възпрепятства растежа.

Според оценките на Euler, световният пазар на никел ще остане в излишък през 2026-2030 г.

Компанията също така отбелязва, че на фона на излишъка от предлагане на никел, акциите на борсите продължават да растат и сега надвишават историческите средни стойности, като на практика елиминират скоковете в цените, наблюдавани през 2022-2023 г.