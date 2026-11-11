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Украйна отчете рекорден търговски дефицит от $6,3 млрд

Украйна отчете рекорден търговски дефицит от $6,3 млрд

11 Ноември, 2026 22:33 546 5

  • украйна-
  • търговски дефицит-
  • внос-
  • износ-
  • митническа служба

Вносът на стоки през октомври е достигнал 9,1 млрд. долара, а износът е бил 2,8 млрд. долара. За десет месеца отрицателното салдо е 51,8 млрд. долара

Украйна отчете рекорден търговски дефицит от $6,3 млрд - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украйна е отчела рекорден месечен дефицит във външната търговия със стоки през октомври. Отрицателното салдо е достигнало 6,3 млрд. долара, след като вносът е възлязъл на 9,1 млрд. долара, а износът – на 2,8 млрд. долара.

Така внесените стоки са били почти три пъти повече от изнесените. Данните на Държавната митническа служба са цитирани от Forbes Ukraine.

Общият стокообмен на Украйна за периода януари–октомври 2026 г. е близо 116,6 млрд. долара. Вносът е достигнал близо 84,2 млрд. долара, докато износът е надхвърлил 32,4 млрд. долара. Разликата между двете стойности формира дефицит от 51,8 млрд. долара.

Китай е най-големият доставчик

Китай е водещият източник на внос за Украйна с доставки за над 25,6 млрд. долара. Следват Полша с повече от 7,9 млрд. долара и Германия с почти 5,5 млрд. долара.

При износа начело е Полша с покупки за близо 4,1 млрд. долара. Германия е вторият най-голям пазар с почти 2,4 млрд. долара, а Турция заема третото място с над 2,3 млрд. долара.

Машините и горивата водят при вноса

Почти 74% от общия внос за първите десет месеца се пада на три основни групи. Машините, оборудването и транспортните средства са внесени за над 38,9 млрд. долара. Вносът на горива и енергийни материали е надхвърлил 12,1 млрд. долара, а продуктите на химическата промишленост са за почти 10,9 млрд. долара.

При износа водят хранителните стоки с почти 18,6 млрд. долара. Металите и изделията от тях са донесли близо 3,1 млрд. долара, а машините, оборудването и транспортът – около 3 млрд. долара.

Паралелно с данните за търговския баланс Държавната митническа служба съобщи, че през октомври е превела в бюджета 75,4 млрд. гривни митнически плащания. В отделното съобщение институцията посочва: „Въпреки тези предизвикателства украинският бизнес продължава да работи и да осигурява постъпления в бюджета“.

Според съобщените показатели именно силното превишение на вноса над износа е основният фактор за отрицателното търговско салдо. Данните за октомври допълват тенденцията от първите десет месеца, през които стойността на внесените стоки е била повече от два пъти по-висока от тази на изнесените.

Източници: forbes.ua, ukrinform.ua


Украйна
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  • 1 А Русия

    1 1 Отговор
    е в икономически апогей

    22:36 11.11.2026

  • 2 Емил от Льоня беря

    1 0 Отговор
    Да видят и те дефицит какво е.
    Да не са дошли да ни просят!

    22:39 11.11.2026

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    Това майтап ли е?

    22:44 11.11.2026

  • 4 1111

    1 0 Отговор
    Украйна е в повече от 300 000 000 000 долара дълг. Какви са тия глупости?

    23:00 11.11.2026

  • 5 зелю

    0 0 Отговор
    няма страшно урсула плаща сметката

    23:17 11.11.2026