Съдът може да разкрие най-потайния милиардер в света

Един от най-загадъчните милиардери във Великобритания може да бъде принуден да излезе от сянката заради съдебен спор, свързан с отбора на Williams във Формула 1. Питър де Пютрон, който десетилетия наред успява да запази почти пълна анонимност, е изправен пред перспективата да разкрие подробности за бизнеса си пред американски съд, съобщава Financial Times.

Британският финансист е основател на G-Research – технологична компания, специализирана в количествената търговия на финансовите пазари. Около 1000 нейни служители разработват сложни математически модели и алгоритми, които се използват за инвестиционни стратегии.

Според оценки на конкуренти инвестиционен фонд, свързан с G-Research, управлява активи на стойност между 10 и 12 млрд. щатски долара. Тази сума обаче представлява приблизителна оценка на управляваните активи, а не непременно личното богатство на Де Пютрон.

Особено любопитен е начинът, по който милиардерът е организирал бизнеса си. Според публикацията той използва сложна корпоративна структура, включваща офшорни дружества, регистрирани в юрисдикции като Маршаловите острови. Чрез тях се управляват права върху интелектуална собственост, което позволява оптимизиране на данъчните задължения.

Въпреки мащаба на финансовите операции Де Пютрон остава практически непознат за широката общественост. В публичното пространство няма достъпна негова фотография, а хора от обкръжението му го описват като човек, който съзнателно избягва цифровите устройства и всякакви форми на публичност.

Сега обаче съдебни производства заплашват да нарушат изгражданата с десетилетия дискретност.

Един от споровете е свързан с изграждането на голям център за данни в американския щат Южна Каролина. Другият засяга отбора на Williams във Формула 1 и инвестиционната компания Dorilton, чрез която се осъществява контрол върху състезателния тим.

Бившият висш мениджър Матю Шварц е завел дело, в което твърди, че Де Пютрон участва пряко в управлението на активите чрез Dorilton. Тези твърдения са част от съдебния спор и не представляват установени от съда факти.

Съд в Ню Йорк е разпоредил милиардерът да бъде призован за даване на показания под клетва. През лятото съдебни служители на остров Джърси, който е част от Нормандските острови, безуспешно са опитали да му връчат призовка. Бизнесменът не се е явил на определената дата.

Ако производството продължи, съдебните процедури могат да доведат до разкриване на информация за корпоративната структура, инвестиционните интереси и действителното участие на Де Пютрон в управлението на свързаните с него компании.

Случаят привлича внимание не само заради финансовите мащаби на бизнеса, но и заради необичайното поведение на неговия основател. В епоха, в която повечето милиардери са публични личности, Питър де Пютрон успява да остане почти напълно невидим.

Предстоящото развитие на съдебните спорове може да сложи край на тази анонимност и да осветли дейността на един от най-дискретните участници в световните финансови пазари.