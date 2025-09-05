Новини
Синът на Тръмп става милиардер след покачване на цените на акциите на American Bitcoin

5 Септември, 2025 09:21

Най-големите синове на Тръмп създават компания за добив на биткойни

Синът на Тръмп става милиардер след покачване на цените на акциите на American Bitcoin - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Синът на президента на САЩ Ерик Тръмп стана милиардер на фона на рязкото покачване на цената на дела му в компанията за добив на криптовалути American Bitcoin, съобщава Forbes.

Синът на президента на САЩ притежава 73 милиона акции в компанията, според изчисленията на изданието. След рязкото покачване на цената им в сряда сутринта, делът му в пика си се увеличи до 950 млн. USD.

До края на търговията на 3 септември акциите на American Bitcoin забавиха растежа си и се търгуваха на цена от 8,04 USD за акция, в резултат на което личният дял на Ерик Тръмп се оценява на 590 млн. USD. Тази сума обаче е повече от частната собственост на който и да е член на президентското семейство.

По-рано вестник The Wall Street Journal съобщи, че най-големите синове на Тръмп създават компания за добив на биткойни, наречена American Bitcoin. Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, заедно с партньори от American Data Centers, сключиха споразумение за сливане с технологичната компания Hut 8, която ще осигури на American Bitcoin 61 000 машини за добив. Семейство Тръмп ще получи 20% от акциите на American Bitcoin, докато Hut 8 ще запази 80% и ще управлява операциите чрез своите 11 центъра за данни в САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    2 0 Отговор
    Мошениците на МакДонни,с държавни пари правят частен бизнес,затова изгониха Мъск да не им пречи на далаверите

    09:24 05.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пипи

    1 0 Отговор
    То затова и тати си играе с митата. Да напълним джобовете.

    09:42 05.09.2025

  • 4 Грунчоп

    0 0 Отговор
    чорапи търся

    09:43 05.09.2025