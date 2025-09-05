Синът на Тръмп става милиардер след покачване на цените на акциите на American Bitcoin

Синът на президента на САЩ Ерик Тръмп стана милиардер на фона на рязкото покачване на цената на дела му в компанията за добив на криптовалути American Bitcoin, съобщава Forbes.

Синът на президента на САЩ притежава 73 милиона акции в компанията, според изчисленията на изданието. След рязкото покачване на цената им в сряда сутринта, делът му в пика си се увеличи до 950 млн. USD.

До края на търговията на 3 септември акциите на American Bitcoin забавиха растежа си и се търгуваха на цена от 8,04 USD за акция, в резултат на което личният дял на Ерик Тръмп се оценява на 590 млн. USD. Тази сума обаче е повече от частната собственост на който и да е член на президентското семейство.

По-рано вестник The Wall Street Journal съобщи, че най-големите синове на Тръмп създават компания за добив на биткойни, наречена American Bitcoin. Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, заедно с партньори от American Data Centers, сключиха споразумение за сливане с технологичната компания Hut 8, която ще осигури на American Bitcoin 61 000 машини за добив. Семейство Тръмп ще получи 20% от акциите на American Bitcoin, докато Hut 8 ще запази 80% и ще управлява операциите чрез своите 11 центъра за данни в САЩ.