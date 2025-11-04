Новини
Основателят на Labubu е сред десетте най-богати китайски милиардери

4 Ноември, 2025 16:43 539 3

Състоянието на Уанг Нинг

Основателят на Labubu е сред десетте най-богати китайски милиардери - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Уанг Нинг - основател на веригата магазини Pop Mart и известен с колекционерските си играчки Labubu, влезе в десетката на най-богатите милиардери в Китай с богатство от 22,3 млрд. USD, според Forbes.

Лидерите в списъка бяха основателят на ByteDance (собственик на TikTok) Джанг Йиминг с богатство от 65,5 млрд. USD, главният изпълнителен директор на компанията за напитки Nongfu Spring Джунг Шаншан (58,7 млрд. USD) и главният изпълнителен директор на Tencent (разработчик на WeChat) Ма Хуатенг (52,2 млрд. USD).

В челната десетка бяха още главният изпълнителен директор на Xiaomi Лей Джун (46,2 млрд. USD), разработчикът на онлайн игри NetEase Уилям Динг (42,4 млрд. USD), собственикът на онлайн платформата Pinduoduo и онлайн магазина Temu Колин Хуанг (37,9 млрд. USD), както и Хе Сяндзян, основателят на производителя на домакински уреди Midea Group (27,9 млрд. USD), Джак Ма, основателят на Alibaba Group (25,7 млрд. USD), и Уанг Чуанфу, ръководител на... автомобилният производител BYD (24,5 млрд. USD).

Производителят на играчки Labubu Уанг Нинг допълва десетте най-богати милиардери в Китай.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Основателят тикван кукловод Labubu

    2 0 Отговор
    е сред десетте най-богати чекмеджари

    16:47 04.11.2025

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Labubu е Чебурашка

    16:47 04.11.2025

  • 3 Механик

    2 0 Отговор
    Докато има шилета, ще има и касапи.

    16:52 04.11.2025