Високи разходи и слаб пазар тласкат овощари към фалити

Рискът от фалити в сектора на плодовете и зеленчуците е реален, предупреждават производители. Сред основните причини са постоянно растящите разходи, слабата реализация на продукцията, силната конкуренция от внос и липсата на достатъчно преработвателни предприятия.

„Много производители са решили да напуснат бранша и да изкоренят овощните градини“, коментира пред БНТ Николай Колев, председател на Съюза на българските овощари. По думите му вносът влияе съществено върху цените на всички плодове, а част от българската реколта е останала необрана.

Производители събират реколтата сами

Заради високите разходи някои стопани се отказват от наемането на допълнителни работници и прибират продукцията със собствен труд. Това намалява разходите им, но ограничава възможността да бъде обработена и събрана цялата реколта.

Колев посочва и липсата на достатъчно преработвателни предприятия като причина за трудната реализация на плодовете. Когато продукцията не бъде продадена прясна, възможностите за преработка и съхранение са ограничени.

Цените се покачват, а търсенето отслабва

Въпреки богатата реколта през годината цените на част от плодовете и зеленчуците са се увеличили почти двойно. Кунчо Кунчев, управител на общинските пазари в Русе, свързва началото на тенденцията с по-скъпата чуждестранна продукция, внесена още през пролетта.

При появата на българските оранжерийни зеленчуци цените постепенно са се понижили и към края на лятото на места са били под нивата от същия период на предходната година. След приключването на сезона на полското производство обаче пазарът отново разчита основно на оранжерийна продукция, която обичайно е по-скъпа.

„Търсенето в момента е много намаляло спрямо това, което се очаква за есенен период“, заяви Кунчо Кунчев.

Според него по-високите разходи за препарати, торове и горива се отразяват най-силно върху зеленчуците и културите, които изискват по-интензивно отглеждане. Сред примерите за поскъпване са ябълките, чиято цена е достигнала 2 евро, при 2-2,40 лева година по-рано.

Все по-малко производители продават на пазара

През последните 10-15 години в Русе се наблюдава трайно намаляване на броя на производителите, които наемат търговски маси, за да продават собствена продукция. Кунчев посочва, че за част от тях приходите вече не са достатъчни, за да покрият разходите за цялата година и да осигурят издръжката на семействата си.

Така по-високите производствени разходи се съчетават със свито търсене и ограничени възможности за преработка. За производителите това означава по-трудна продажба на реколтата, а за потребителите – риск от нов натиск върху цените на плодовете и зеленчуците.

Източници: money.bg, bntnews.bg