Илияна Йотова ще връчи приза „Мениджър на годината“

Илияна Йотова ще участва в церемонията по обявяването на победителя в конкурса „Мениджър на годината 2026“. Събитието е насрочено за 3 ноември в Софийската опера и балет.

По информация, разпространена от Българската телеграфна агенция, церемонията започва в 19:30 часа. В програмата на Софийската опера и балет е посочен начален час 19:00, поради което има разминаване в обявеното време за началото на събитието.

Ще бъде връчен призът „Мениджър на годината 2026“

Илияна Йотова ще приветства гостите и участниците и ще награди носителя на приза „Мениджър на годината 2026“. Победителят ще бъде обявен по време на церемонията.

Това е 19-ото издание на конкурса, който се организира ежегодно от списание „Мениджър“. Отличието е насочено към предприемачи и ръководители за техните постижения, както и за прилагането и утвърждаването на добри управленски практики в българската бизнес среда.

Източници: dariknews.bg, bta.bg