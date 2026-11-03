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Илияна Йотова ще връчи приза „Мениджър на годината“

Илияна Йотова ще връчи приза „Мениджър на годината“

3 Ноември, 2026 06:56 536 10

  • мениджър на годината-
  • илияна йотова-
  • български бизнес-
  • бизнес награди-
  • софийска опера и балет

Държавният глава ще участва в церемонията по обявяването на победителя в 19-ото издание на конкурса

Илияна Йотова ще връчи приза „Мениджър на годината“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова ще участва в церемонията по обявяването на победителя в конкурса „Мениджър на годината 2026“. Събитието е насрочено за 3 ноември в Софийската опера и балет.

По информация, разпространена от Българската телеграфна агенция, церемонията започва в 19:30 часа. В програмата на Софийската опера и балет е посочен начален час 19:00, поради което има разминаване в обявеното време за началото на събитието.

Ще бъде връчен призът „Мениджър на годината 2026“

Илияна Йотова ще приветства гостите и участниците и ще награди носителя на приза „Мениджър на годината 2026“. Победителят ще бъде обявен по време на церемонията.

Това е 19-ото издание на конкурса, който се организира ежегодно от списание „Мениджър“. Отличието е насочено към предприемачи и ръководители за техните постижения, както и за прилагането и утвърждаването на добри управленски практики в българската бизнес среда.

Източници: dariknews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хайде ,

    5 1 Отговор
    сега , и баш меринджАй ще избират ?

    07:01 03.11.2026

  • 4 Млад меринджей

    2 1 Отговор
    Че одим да видим.

    07:01 03.11.2026

  • 5 Не я показвайте толкова рано

    4 2 Отговор
    Тази не спира с позьорщината си 🤢

    07:04 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тити

    0 3 Отговор
    Какво ще връчи на мениджъра сърп и чук?????

    07:36 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.