Йотова: Френско-българската търговска индустриална камара е най-амбициозната (ВИДЕО)

„В България вече има 100 малки и средни представители на френския бизнес в България. Френско-българската търговска индустриална камара е най-амбициозната, резултатна и работна от всички чужди камари в България“ каза по време на официалната церемония по посрещане на младото френско вино „Божоле“ вицепрезидентът на България Илияна Йотова. Тя допълни, че виното остава един естествен посредник и посланик на много красиви думи, които свързват много хора в едно общество и в една мрежа. „Днес нашето малко общество тук е заедно с подобни малки и големи общества в цели 110 града в света“, каза тя.

Йотова приветства и новия посланик на Франция в България Мари Дюмулен и ѝ пожела един много успешен мандат.

По традиция младото вино „Божоле“ се посреща всеки трети четвъртък от месец ноември по цял свят. Тази година в церемонията се включиха 110 града по цял свят, сред които и София. До Коледа (бел. ред. когато трябва да се изпие младото вино) трябва да бъдат изконсумирани 15 милиона бутилки Божоле, колкото е тазгодишната реколта.

„Виното е фактор, който изключително много сближава Франция и България. Тази година производителят на божоле нуво е сложил на етикета роза, която изключително много напомня на маслодайната българска роза – друг мост между нашите две страни“, каза по време на официалната церемония председателят на ФБТИК Стефан Делайе.

Божоле е сред най-разпознаваемите марки на Франция – продукт, който напомня на всеки по света за изключителното изкуство на Франция във винопроизводството.