Йотова: Голямото предизвикателство е „виртуалното евро“ (ВИДЕО)

Банковата система е кръвоносната система на една държава. Тя е чудесен посредник между тези, които спестяваме и на другия ден решаваме, че трябва да инвестираме в нещо и това е съвсем нормален процес между големите инвестиции и тяхната реализация. „Ако трябва да говорим малко по-философски понятие – един чудесен посредник между минало, сегашно и бъдеще“, каза по време на официалната церемония „Банка на годината“ президентът на България Илияна Йотова.

Тя подчерта, че през последните години, когато светът и нашата страна в частност, станаха свидетели на пандемия и воини, банковата система у нас остана стабилна и „ни даде нещо изключително важно – доверие. Това в момента, в света, в който живеем, разтърсван от всякакви предизвикателства и противоречия е изключително важно, защото доверието стана най-скъпия капитал“, допълни президентът.

Ако някой беше подготвен за приемането на еврото в България, това беше банковата система на страната. „Начинът, по който присъствахте в целия този процес, даваше голямо успокоение“, допълни Йотова.

Голямото предизвикателство е т.нар. виртуално евро. Президентът призова банковият сектор да запази „критичното си отношение и по тази европейска политика. „Не съм сигурна, че е много удачна, поне, по това, което виждам на този етап. Спокойна съм, че все още сме в началото на тези регламенти. Важното е един ден тази система да бъде работеща“, заключи президентът Йотова.

„Положителните ефекти от еврозоната могат да се постигнат, ако всички участници в процеса продължат заедно по този път. Стабилизирането на политическата среда дава възможност за извършването на структурни реформи“, каза подуправителят на БНБ Петър Чобанов.

„Банка на годината“ се провежда за 35-ти път. Призът за 2025 г. грабна „Банка ДСК“.

Ето и победителите в останалите категории:

„Успешна дигитална трансформация“ – „УниКредит Булбанк“.

„Най-добър действащ дигитален проект“ – „Първа инвестиционна банка“, „УниКредит Булбанк“ и „Пощенска банка“. Специалната награда в категорията беше връчена на ОББ.

„Чуждестранен банков клон“ – „Зираат Банк - Клон София“.

„Банка на тайния клиент“ – „Първа инвестиционна банка“.

„Динамика на развитие“ – „Банка ДСК“.

Наградите за „Ефективност“ и „Пазарен дял“ – „Ти Би Ай Банк“ и ОББ.

„Устойчив банков бранд“ – „Пощенска банка“.