Над 800 милиона евро реализирани преки чуждестранни инвестиции за 2 месеца в България (ВИДЕО)

Над 800 млн. EUR за преките чуждестранни инвестиции в България за първите два месеца на текущата година. Това е двойно повече спрямо същия период на 2025 г. „през изминалите десетилетия България се утвърди като конкурентна инвестиционна дестинация, качеството на инвестициите се е повишило и все повече проекти създават висока добавена стойност“, каза и.д. изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Ангел Иванов, на официалната 20-та юбилейна церемония „Инвеститор на годината“.

Страната ни привлича инвеститори с институционалната подкрепа, стабилна макроикономическа среда, благоприятна данъчна система и с човешки капитал.

Днес приоритетните сфери от българската икономика са: преработвателна промишленост, информационно-комуникационни технологии, научна и развойна дейност, образование.

Президентът Илияна Йотова призова инвеститорите да имат амбицията да надграждат постигнатото, а "ние ще се постараем да създадем условията за това".

"Живеем в трудни времена и в изключително турбулентен период. В тази твърде рискована и неблагоприятна среда трябва да сте достатъчно гъвкави, за да запазите не само своята инвестиция, а и да можете да гледате в бъдещето и да развивате своя бизнес. Това изисква много качества - амбиция, професионализъм, усет, нюх и добро отношение към хората, с които се работи“, каза президентът.

Йотова припомни, че България е една от шестте държави в ЕС, на които Европейската комисия е доверила построяването на една от гигафабриките в Европа и призова съоръжението да бъде изградено, заедно с прилежащата инфраструктура, за да може Българя да се превърне в регионален лидер.

Призът „Инвеститор на годината“ 2026 грабна BTL Industries. Компанията получи голямата награда за направената инвестиция в Пловдив с размер от 51 млн. EUR през 2025 г. и създадени над 700 работни места.

Победител в категорията „Инвестиция на зелено“ е „Интуитив Сърджикал България“ с вложението им в размер на 42 млн. EUR в гр. Първомай и над 170 създадени нови работни места.

Наградата в категорията „Човешки капитал“ получи фирмата „Аеро Техника БГ“ за инвестицията им в София и по-конкретно на летище "Васил Левски" в размер на 15,850 млл. EUR и създадени 125 нови работни места.

Начело в категорията „Инвестиция в разширяване на бизнеса“ е „Нестле България“ за инвестицията на компанията в София от 44,630 млн. EUR и създадени 119 нови работни места.

Отличието в категорията „Иновативен бизнес“ е за „Фесто България“ за инвестиция в София, Смолян и Габрово от 40 млн. EUR и 140 нови работни места.