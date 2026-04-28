Над 800 милиона евро реализирани преки чуждестранни инвестиции за 2 месеца в България (ВИДЕО)

Над 800 милиона евро реализирани преки чуждестранни инвестиции за 2 месеца в България (ВИДЕО)

28 Април, 2026 09:23 657 15

BTL Industries е Инвеститор на годината`2026

Над 800 милиона евро реализирани преки чуждестранни инвестиции за 2 месеца в България (ВИДЕО) - 1
Снимки: М. Богданова
Милена Богданова

Над 800 млн. EUR за преките чуждестранни инвестиции в България за първите два месеца на текущата година. Това е двойно повече спрямо същия период на 2025 г. „през изминалите десетилетия България се утвърди като конкурентна инвестиционна дестинация, качеството на инвестициите се е повишило и все повече проекти създават висока добавена стойност“, каза и.д. изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Ангел Иванов, на официалната 20-та юбилейна церемония „Инвеститор на годината“.

Страната ни привлича инвеститори с институционалната подкрепа, стабилна макроикономическа среда, благоприятна данъчна система и с човешки капитал.

Днес приоритетните сфери от българската икономика са: преработвателна промишленост, информационно-комуникационни технологии, научна и развойна дейност, образование.

Президентът Илияна Йотова призова инвеститорите да имат амбицията да надграждат постигнатото, а "ние ще се постараем да създадем условията за това".

"Живеем в трудни времена и в изключително турбулентен период. В тази твърде рискована и неблагоприятна среда трябва да сте достатъчно гъвкави, за да запазите не само своята инвестиция, а и да можете да гледате в бъдещето и да развивате своя бизнес. Това изисква много качества - амбиция, професионализъм, усет, нюх и добро отношение към хората, с които се работи“, каза президентът.

Йотова припомни, че България е една от шестте държави в ЕС, на които Европейската комисия е доверила построяването на една от гигафабриките в Европа и призова съоръжението да бъде изградено, заедно с прилежащата инфраструктура, за да може Българя да се превърне в регионален лидер.

Над 800 милиона евро реализирани преки чуждестранни инвестиции за 2 месеца в България (ВИДЕО)

Призът „Инвеститор на годината“ 2026 грабна BTL Industries. Компанията получи голямата награда за направената инвестиция в Пловдив с размер от 51 млн. EUR през 2025 г. и създадени над 700 работни места.

Победител в категорията „Инвестиция на зелено“ е „Интуитив Сърджикал България“ с вложението им в размер на 42 млн. EUR в гр. Първомай и над 170 създадени нови работни места.

Наградата в категорията „Човешки капитал“ получи фирмата „Аеро Техника БГ“ за инвестицията им в София и по-конкретно на летище "Васил Левски" в размер на 15,850 млл. EUR и създадени 125 нови работни места.

Начело в категорията „Инвестиция в разширяване на бизнеса“ е „Нестле България“ за инвестицията на компанията в София от 44,630 млн. EUR и създадени 119 нови работни места.

Отличието в категорията „Иновативен бизнес“ е за „Фесто България“ за инвестиция в София, Смолян и Габрово от 40 млн. EUR и 140 нови работни места.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    18 0 Отговор
    В България нищо не се инвестира ,само се влачи ,злато сребро мед цинк олово извън България,печалби от банки ,вериги ,нашия ток и вода чужди компании ни го продават на двойна цена без да са сложили и един дирек ,с една дума България е колония

    Коментиран от #6, #8

    09:29 28.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Всичките в кампанията на Радев

    09:33 28.04.2026

  • 3 Факт

    5 1 Отговор
    А колко си закриха фирмите

    09:33 28.04.2026

  • 4 6135

    10 1 Отговор
    На колонизирането вече му викат инвестиция...

    09:33 28.04.2026

  • 5 Пич

    8 0 Отговор
    Голем праз !!! Някой нещо усети ли от тази работа?! Ако перифразирам Сашка Васева - Левовете в Евро, е това стана!!! А доходите - на половината!!! Значи - инфлация над 100% !!!

    09:34 28.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Миналата година концесионерите откраднаха от България 90 млрд.

    Коментиран от #9

    09:34 28.04.2026

  • 7 оня с коня

    2 1 Отговор
    във България се произвеждат само цървули

    09:40 28.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 скачал с 2 пръста на площада за банани

    4 2 Отговор
    ай стига сте ревали, има БАНАНИ в магазина цяла година

    09:42 28.04.2026

  • 11 Електра

    1 2 Отговор
    И това всичко договорено от Герб. След тези неграмотни шарлатани, ще има отлив...

    09:50 28.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спрямо

    1 1 Отговор
    Откраднатото е нула/ зиро 👋

    09:57 28.04.2026

  • 14 БоюЦиганина

    3 0 Отговор
    Текнаха реките от евро и заваля златен дъжд! Нали ви казах, че вкарам ли ви клуба на богатите, всички ще станем милионери!

    10:09 28.04.2026

  • 15 Боко

    1 0 Отговор
    И 90 млрд. За Наркомания 🥳👌които трябва да изработим .
    Добър еСеС😁

    10:19 28.04.2026