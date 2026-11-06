Швейцария свали санкциите срещу двама руски милиардери

Швейцария отмени санкциите срещу руските милиардери Алишер Усманов и Михаил Фридман, следвайки решението на Европейския съюз от септември. В същото време страната разшири ограниченията срещу Русия, като се присъедини към новия европейски санкционен пакет, насочен срещу финансовия сектор, международната търговия и заобикалянето на наложените забрани.

Промените са обявени от швейцарския Държавен секретариат по икономическите въпроси (SECO) и влязоха в сила на 5 ноември, съобщават Deutsche Welle и The Insider.

Освен Усманов и Фридман от санкционния списък са изключени бившият ректор на Кримския федерален университет Андрей Фалалеев и компанията Redbird Corporate Services Ltd. Премахнати са и имената на трима починали представители, сред които бившият депутат от руската Държавна дума Юрий Швиткин и конструкторът Александър Леонов.

Едновременно с това Швейцария добави 254 нови позиции в санкционния си списък. Ограниченията включват замразяване на активи и забрана за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси на санкционираните лица и организации.

Новите мерки засягат значителна част от руския финансов сектор. Берн забранява трансакциите с 33 руски банки, една банка от трета държава, 17 финансови институции и доставчици на услуги с криптоактиви, както и пет компании, регистрирани извън Русия. Под ограничения попадат също четири руски летища и две пристанища.

Разширени са и санкциите срещу руския т.нар. сенчест флот, използван за транспортиране на петрол и други товари. Допълнителни 41 кораба попадат под забрани за покупка, продажба и предоставяне на определени услуги.

В енергийния сектор Швейцария въвежда нови изисквания за уведомяване при продажба или прехвърляне на танкери за втечнен природен газ на трети държави. Целта е да се ограничи възможността за заобикаляне на санкционния режим чрез посредници и компании извън Русия.

Затягат се и ограниченията върху износа на стоки и технологии, които могат да подпомогнат руската военна индустрия, включително производството на безпилотни летателни апарати.

Швейцарските власти обаче не възприемат автоматично всички европейски мерки. След оценка на външнополитическите и правните обстоятелства Берн е решил засега да не санкционира двама руски граждани и да не разширява засиления експортен контрол върху 14 компании от трети държави.

Решението за премахване на ограниченията срещу Усманов и Фридман следва продължителни разногласия в Европейския съюз. На 22 септември държавите членки постигнаха споразумение за удължаване на персоналните санкции срещу приблизително 3000 руски физически и юридически лица за три години, като същевременно изключиха двамата бизнесмени.

Според Reuters решението е било предшествано от дипломатически преговори, при които Франция е настоявала за премахване на санкциите срещу Усманов, а Люксембург е подкрепял аналогична стъпка за Фридман. Латвия е изразила несъгласие, но в крайна сметка се е въздържала, за да не блокира общото решение.

Михаил Фридман води и правен спор с Люксембург, в рамките на който претендира за обезщетение от приблизително 16 млрд. USD във връзка със замразени активи.

Отмяната на швейцарските санкции може да създаде основания за освобождаване на активи, блокирани единствено по силата на тези ограничения. Властите обаче не съобщават каква е стойността на евентуално засегнатото имущество на двамата милиардери.

Според данни на SECO към 1 юли 2026 г. в Швейцария са били замразени финансови активи на санкционирани лица и организации на обща стойност 8,5 млрд. швейцарски франка. Ограниченията обхващат също недвижими имоти, автомобили, самолети и произведения на изкуството.

Макар да не е член на Европейския съюз, Швейцария прилага голяма част от европейските санкции срещу Русия въз основа на собственото си законодателство. Решенията се вземат самостоятелно от Федералния съвет, като се отчитат международните ангажименти, правните основания и политиката на неутралитет на страната.

Последните промени показват, че Берн продължава да следва основната линия на европейската санкционна политика, като съчетава индивидуални изключения с разширяване на финансовите и търговските ограничения срещу Москва.