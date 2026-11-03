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Консорциум на Тод Боели подготвя сделка за активите на Лукойл

Консорциум на Тод Боели подготвя сделка за активите на Лукойл

3 Ноември, 2026 19:41 562 2

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Планира се замяна на замразени ценни книжа срещу международния портфейл на руската петролна компания

Консорциум на Тод Боели подготвя сделка за активите на Лукойл - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Консорциум начело с американския милиардер Тод Боели подготвя сделка за придобиване на международните активи на ЛУКОЙЛ чрез замяна на замразени ценни книжа на руската петролна компания. Очаква се споразумението да бъде сключено в рамките на няколко седмици, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима души, запознати с процеса.

Банка, действаща от името на консорциума, вече е купила за няколко милиарда долара ценни книжа на ЛУКОЙЛ от западни инвестиционни фондове. Според източниците книжата са придобити от около 10 американски и британски фонда, както и от депозитарни банки, които ги държат за индивидуални инвеститори. Цената е била около 30 цента за долар, което отразява санкционния статут на активите.

Безкасово придобиване на портфейла

Планът предвижда замразените ценни книжа да бъдат разменени за международния портфейл на ЛУКОЙЛ. Сделката няма да включва предварително плащане в брой към руската компания, а книжата трябва да бъдат поставени в блокирана сметка под американска юрисдикция.

В консорциума участват още базираната в Обединените арабски емирства International Holding Company и Al Hail Holding, братята Ал-Хаят, както и американската Корпорация за международно финансиране на развитието. Представители на Боели не са отговорили на запитванията на Ройтерс. От International Holding Company са заявили, че не коментират потенциални инвестиции.

Международните активи на ЛУКОЙЛ включват нефтени находища, рафинерии и бензиностанции в Европа, Близкия изток и Африка. Първоначалната оценка на портфейла е била около 22 млрд. долара, но според двама от източниците стойността му е намаляла, след като част от активите са спрели работа.

Продажбата се проточва повече от година

Процесът започна след санкциите на САЩ срещу ЛУКОЙЛ през октомври 2025 г. По-рано американските власти блокираха опит на търговската компания Gunvor да придобие портфейла. През януари 2026 г. ЛУКОЙЛ постигна предварително споразумение с инвестиционната компания Carlyle, но през октомври Carlyle се отказа от активното участие в сделката.

През септември „Файненшъл таймс“ съобщи, че предложената продажба за около 20 млрд. долара е останала без окончателно решение в американската администрация. Един от цитираните от изданието източници описа ситуацията така: „Изгубихме представа за този въпрос. Той просто не помръдна.“

Ако бъде одобрена, новата сделка ще сложи край на продължаващия повече от година процес по продажба на международните активи на ЛУКОЙЛ. Ройтерс отбелязва, че споразумението ще покаже дали санкциите могат да принудят голяма руска компания да се оттегли от чуждестранните си операции, без от продажбата да последва директна финансова полза за Москва.


Русия
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  • 1 Роджър Мур 007 ⛷️

    1 0 Отговор
    Американският милиардер Тод Бейли е копейка ☝️

    19:52 03.11.2026

  • 2 лаик

    1 0 Отговор
    Така повърхностно обявена е неразбираема "доброволна" сделка за ЛукОил.

    19:54 03.11.2026