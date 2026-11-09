Държавите с най-много свободно време

Норвегия е страната, в която хората на възраст между 15 и 64 години разполагат с най-много свободно време – средно 354 минути дневно, или 5,90 часа. Това показва класация на Visual Capitalist, изготвена по данни от базата за използване на времето на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

На второ място е Германия с 341 минути дневно, следвана от Белгия с 339 минути. Гърция заема четвъртата позиция с 335 минути, а Финландия е пета с 330 минути свободно време на ден.

Северна Европа доминира в челото

В първата осмица попадат четири северни държави. След Норвегия и Финландия са Дания с 329 минути и Швеция с 321 минути дневно. Италия е седма с 323 минути, а Испания – девета с 316 минути.

Високи позиции заемат още Нидерландия – 315 минути, Ирландия – 312 минути, Словения – 311 минути, Австрия – 307 минути, Великобритания и Южна Африка – по 306 минути.

Съединените щати са на 22-ро място с 280 минути, или 4,67 часа свободно време дневно. Япония е 24-та с 269 минути, Южна Корея – 27-ма с 258 минути, а Китай – 32-ри с 228 минути.

Мексико е на последно място

В дъното на подреждането е Мексико с 203 минути дневно, или 3,38 часа. След него са Канада с 211 минути и Китай с 228 минути. Разликата между Норвегия и Мексико достига 151 минути на ден – около 2 часа и половина, или близо 17 часа и 40 минути за седмица.

България не е включена в графиката на Visual Capitalist, но в обновената база на ОИСР е отчетено средно 241 минути свободно време дневно за населението на възраст от 15 до 64 години. Това се равнява на около 4 часа и 1 минута.

Какво се брои за свободно време

Показателят включва дейности като спорт, развлечения и общуване с приятели и семейство. Сънят, храненето и личните грижи се отчитат отделно, както и платеният труд, ученето и неплатената работа у дома.

„Различията в характеристиките на проучванията могат да повлияят върху съпоставимостта на резултатите между държавите“, предупреждава ОИСР.

Данните са събрани от последните налични национални проучвания, но референтните години не са еднакви за всички държави. ОИСР посочва, че базата е ограничена до хората между 15 и 64 години и обединява ежедневните дейности в пет основни групи.

Затова класацията показва как е разпределено времето в отделните общества, но не представлява пряко подреждане по работна седмица или по продължителност на платения отпуск. Повече свободни минути могат да са свързани както с работното време, така и с пътуването до работа, домакинските ангажименти и начина, по който хората отчитат ежедневните си дейности.