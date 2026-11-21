Норвегия предложи пенсионна реформа, която може да задържи хората, които днес са на 30 години, на пазара на труда до около 70-годишна възраст, ако искат да се пенсионират при условията, достъпни за сегашните поколения. Проектът е свързан с увеличаващата се продължителност на живота и със застаряването на населението.

В момента жителите на страната имат гарантирано право на пенсия за старост от 67 години. При достатъчно натрупани осигурителни права пенсия може да бъде получавана още от 62 години, но тогава годишният ѝ размер е по-нисък.

Пенсионната възраст ще се променя с всяко поколение

Правителството предлага сегашните възрастови прагове да бъдат заменени с нормативна пенсионна възраст. Тя ще се увеличава постепенно за всяко следващо поколение и ще бъде обвързана с очакваната продължителност на живота.

Според прогнозите нормативната възраст ще нараства с две трети от увеличението на продължителността на живота. На практика това означава приблизително една допълнителна година към пенсионната възраст на всяко десетилетие.

За хората, родени в края на 90-те години на миналия век, се очаква възможността за започване на пенсионни плащания да бъде около 65-годишна възраст, докато референтната възраст за пенсиониране ще достигне приблизително 70 години.

„Живеем по-дълго и повечето от нас запазват добро здраве за по-продължителен период“, заяви министърът на труда и социалното приобщаване Керсти Стенсенг.

„Затова трябва да работим и малко по-дълго, ако искаме пенсионната система да остане устойчива за нашите деца и внуци“, допълни тя.

Предвидени са облекчения за хората с дълъг стаж

Проектът включва специални облекчения за хората с продължителен трудов стаж, които нямат възможност да продължат да работят до по-висока възраст. Предвиждат се и подобрения в условията за хората с трайно намалена работоспособност.

Норвежката пенсионна система съчетава държавни пенсии, финансирани на разходопокривен принцип, и професионални пенсионни схеми, основани на натрупване и инвестиране на средства.

Реформата следва политически компромис, постигнат в парламента през 2024 г. между седем партии от целия политически спектър. Целта е системата да остане финансово устойчива при промяната във възрастовата структура на населението.

Законопроектът се очаква през 2027 г.

Проектът вече е подложен на обществено обсъждане. Правителството планира да внесе законопроект в парламента през пролетта на 2027 г., а новите правила да влязат в сила през 2029 г.

Предложението идва от страна с един от най-големите държавни инвестиционни фондове в света. Активите на норвежкия суверенен фонд възлизат на около 21 560 млрд. норвежки крони, или 2,005 трлн. евро. Средствата му подпомагат държавния бюджет, но не са предназначени пряко за изплащане на пенсии.

Източници: bta.bg