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От 2027 г. данъчните изненади: Акциз до 6000 евро за мощни коли, данък свръхпечалба и забраната за домашната ракия мина на първо четене

От 2027 г. данъчните изненади: Акциз до 6000 евро за мощни коли, данък свръхпечалба и забраната за домашната ракия мина на първо четене

10 Ноември, 2026 19:35 1 429 37

  • акциз-
  • мощни автомобили-
  • домашна ракия-
  • народно събрание-
  • данъчни промени

Бюджетната комисия одобри и забрана за държане, предлагане и продажба на домашна ракия в обекти, свързани със стопанска дейност

От 2027 г. данъчните изненади: Акциз до 6000 евро за мощни коли, данък свръхпечалба и забраната за домашната ракия мина на първо четене - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Законопроектът беше подкрепен с 13 гласа „за“, 9 „против“ и нито един „въздържал се“, съобщи БТА.

Предлага се акциз да се плаща за леки автомобили с двигател с вътрешно горене и максимална полезна мощност от 250 kW, или 340 конски сили, нагоре. Ставката ще зависи от мощността: 500 евро за автомобили от 250 до 300 kW, 1500 евро за тези от 301 до 350 kW, 3000 евро за мощност от 351 до 500 kW и 6000 евро за автомобили над 500 kW.

Мярката няма да се прилага за изцяло електрически автомобили, линейки, противопожарни автомобили и превозни средства със специален режим на движение. При хибридите ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене.

Ограничения за домашната ракия в търговски обекти

В законопроекта е записана забрана за държане, предлагане и продажба на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в места или помещения, свързани със стопанска дейност. Това включва обекти като ресторанти, хотели, къщи за гости и складове.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че мярката има и здравен ефект, тъй като в заведения се продава нерегламентиран алкохол, представян като домашна ракия. „Темата на законопроекта е внасянето на акциз, а не забрана на домашната ракия“, каза Петкова.

Тя посочи, че всяко домакинство запазва правото да произвежда до 30 литра домашна ракия годишно с намалена акцизна ставка, а количествата над този праг се облагат с пълен акциз. По думите ѝ няма да се извършват проверки по домовете, за да се установява дали са произведени разрешените количества за лични нужди.

Спор за обхвата на забраната

Асен Василев възрази срещу новия акциз и заяви, че законопроектът „бърка в джоба на българските граждани“. Той предложи от текста за домашната ракия да отпаднат думите „държането“ и „предлагането“ и да остане само забраната за продажба. Според него сегашната формулировка може да засегне и случаи, при които хора си подаряват ракия на работното място.

Мартин Димитров от „Демократична България“ заяви, че промените няма да пресекат нелегалната търговия с алкохол, а могат да я засилят. Димо Дренчев от „Възраждане“ поиска да бъде посочено допустимо количество, което може да се съхранява в помещения, свързани със стопанска дейност.

Представителят на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки Мирослав Каракашев определи предложените текстове като малка част от необходимите мерки срещу нелегалния алкохол.

Други промени в акцизното законодателство

Законопроектът предвижда още правила за движението, съхранението и използването на енергийни продукти, електрическа енергия и други акцизни стоки. Създава се и срок за продажба на тютюневи изделия и алкохолни напитки със стар образец на бандерол.

Предвидени са мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол, ограничаване на отклоненията от облагане с акциз и актуализиране на глобите и имуществените санкции. След одобрението в комисията законопроектът предстои да бъде разгледан и в пленарната зала.

Източници: news.bg, utroruse.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционис

    10 0 Отговор
    От 1 септември 1941 г. официално е въведен порцион от 100 грама водка на ден за всеки войник на първа линия (известен като „наркомовски сто грама“), с цел облекчаване на стреса и преодоляване на страха.

    Коментиран от #15

    19:37 10.11.2026

  • 2 БАНко

    3 4 Отговор
    НАТООВЦЕ , ТОВА СА НАРОДНИТЕ ПАРИ , НЕ ВАШИТЕ !!!

    19:41 10.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    13 2 Отговор
    350 коня на ток без акциз❗
    350 коня от ДВГ със акциз❗

    Коментиран от #21

    19:43 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ракията

    15 2 Отговор
    Забраната на алкохола през миналия век при сухия режим в САЩ, осигури икономическия подем на мафията там.

    Коментиран от #30, #31

    19:45 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 от село

    10 6 Отговор
    Данъка за големите кошници трябва да стане 10 хил. евро ,а акциза за ракията да отпадне !

    19:45 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мнение

    15 3 Отговор
    Световната история е доказала, че който е посегнал на алкохола е завършил с провал.

    19:48 10.11.2026

  • 11 хмм

    10 4 Отговор
    Значи е незаконно да си варя ракия на двора. Така ли? Радев де ме фане за дедовия.

    Коментиран от #14

    19:48 10.11.2026

  • 12 При социализма и

    14 3 Отговор
    Подобни тъпотии нямаше ! И такива недоразумения в парламента нямаше

    19:49 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "хмм":

    Ами винаги е било незаконно не знаеш ли.

    19:52 10.11.2026

  • 15 Капейчо

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционис":

    На места са 200 грама. Имало е и такива, които не пият и техния порцион го консумирали другите.
    Така се ражда и легендата за Матросов и амбразурата.

    19:53 10.11.2026

  • 16 Местя го и браво!

    0 4 Отговор
    Бравоооооо!!!!!! Моята количка по талон е 125к.с. ама иначе е по 3 😂
    Електриците и новите таратайки ще затоплят таратора.

    19:54 10.11.2026

  • 17 Някой може ли да посочи

    7 2 Отговор
    друга законна стока, частна или лична собственост забранена за продажба освен домашната ракия ? А? Дали депутатите са нормални въобще и дали това кореспондира със законите и конституцията ? Кажете ако знаете за друга?

    Коментиран от #27

    19:56 10.11.2026

  • 18 Рундю е кретен

    4 5 Отговор
    Това е основният извод

    19:58 10.11.2026

  • 19 Рундю е кретен

    5 6 Отговор
    Време е за революция

    19:59 10.11.2026

  • 20 Бай Хой

    11 2 Отговор
    И кво ся !?!? Домашна преварка не може химия с бандерол 38 градуса може ... Да ви и демокрацията .....

    20:01 10.11.2026

  • 21 Местя го и браво!

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Няма ток, няма мок всичо под ножа даже трябва да почва от над 150к.с. и да е по 3€ на 1 к.с. 300к.с. 900€-ка. че овчите глави не могат да карта полско фятче, а се качват на големи мощни сандъци.

    20:04 10.11.2026

  • 22 Българин

    14 2 Отговор
    Значи забрана за ракията ама скъпите електрички без акциз! До там ли опряхте бе да забранявате ракията на хората? Угаждате на спонсорите си алкохолни производители и тормозите народа! Защо не си упражняване контрола по границите ами ги давате на Таки и Маки и др. подобни? Затова ли сложите министър на земеделието човек на Таки! И тия били прогресивни!

    20:04 10.11.2026

  • 23 666

    8 2 Отговор
    Едно време цар киро правеше всичко във ваната със спирт и есенции каквито са и кучешките ракии.А от домашната ракия няма по хубаво нещо.

    20:07 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 БАЙ ТОШО

    4 0 Отговор
    АЗ ПЪК НЕ ПИЯ И ИЗОБЩО НЕ МИ ПУКА ЗА ТЪПАТА РАКИЯ.

    20:20 10.11.2026

  • 27 сега

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някой може ли да посочи":

    забрана на домашната ракия, а след време Сухой Закон или Сух Режим. Винаги съм го казвал че щом забранят тютюнопушенето следва и алкохола. После какво ще забранят? Сигурно консумацията на месо. СССР дълго имаше Сух режим и се разпадна след това, а за САЩ малко му оставаше да се разпадне ако бяха оставили сухия режим още малко време.

    20:24 10.11.2026

  • 28 Мюмю

    0 0 Отговор
    ракията скъпа стана. от фчера жуля само вода, ма съ ръждясвало от нея

    20:28 10.11.2026

  • 29 Кирчуту

    1 0 Отговор
    Устийти ракията на орта ве ееей!

    20:30 10.11.2026

  • 30 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ракията":

    И при нас ще стане така.

    20:34 10.11.2026

  • 31 Алкохолик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ракията":

    Не прочетох да е забранен

    20:38 10.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дзак

    0 1 Отговор
    Значи ще се предлага повече домашно вино!

    20:54 10.11.2026

  • 34 Велчов

    2 1 Отговор
    Електрична над 300 коня също трябва да плаща по висок данък.

    Коментиран от #37

    20:54 10.11.2026

  • 35 У0400 Ямбол е градът

    1 0 Отговор
    Дреме ми и за ракията.

    21:00 10.11.2026

  • 36 Ганчев

    0 0 Отговор
    Имате мнозинство,но тръгнахте срещу народа.Жан и той имаше мнозинство.Срещу суверенът сте Нула.

    21:01 10.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.