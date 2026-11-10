От 2027 г. данъчните изненади: Акциз до 6000 евро за мощни коли, данък свръхпечалба и забраната за домашната ракия мина на първо четене

Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Законопроектът беше подкрепен с 13 гласа „за“, 9 „против“ и нито един „въздържал се“, съобщи БТА.
Предлага се акциз да се плаща за леки автомобили с двигател с вътрешно горене и максимална полезна мощност от 250 kW, или 340 конски сили, нагоре. Ставката ще зависи от мощността: 500 евро за автомобили от 250 до 300 kW, 1500 евро за тези от 301 до 350 kW, 3000 евро за мощност от 351 до 500 kW и 6000 евро за автомобили над 500 kW.
Мярката няма да се прилага за изцяло електрически автомобили, линейки, противопожарни автомобили и превозни средства със специален режим на движение. При хибридите ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене.
Ограничения за домашната ракия в търговски обекти
В законопроекта е записана забрана за държане, предлагане и продажба на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в места или помещения, свързани със стопанска дейност. Това включва обекти като ресторанти, хотели, къщи за гости и складове.
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че мярката има и здравен ефект, тъй като в заведения се продава нерегламентиран алкохол, представян като домашна ракия. „Темата на законопроекта е внасянето на акциз, а не забрана на домашната ракия“, каза Петкова.
Тя посочи, че всяко домакинство запазва правото да произвежда до 30 литра домашна ракия годишно с намалена акцизна ставка, а количествата над този праг се облагат с пълен акциз. По думите ѝ няма да се извършват проверки по домовете, за да се установява дали са произведени разрешените количества за лични нужди.
Спор за обхвата на забраната
Асен Василев възрази срещу новия акциз и заяви, че законопроектът „бърка в джоба на българските граждани“. Той предложи от текста за домашната ракия да отпаднат думите „държането“ и „предлагането“ и да остане само забраната за продажба. Според него сегашната формулировка може да засегне и случаи, при които хора си подаряват ракия на работното място.
Мартин Димитров от „Демократична България“ заяви, че промените няма да пресекат нелегалната търговия с алкохол, а могат да я засилят. Димо Дренчев от „Възраждане“ поиска да бъде посочено допустимо количество, което може да се съхранява в помещения, свързани със стопанска дейност.
Представителят на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки Мирослав Каракашев определи предложените текстове като малка част от необходимите мерки срещу нелегалния алкохол.
Други промени в акцизното законодателство
Законопроектът предвижда още правила за движението, съхранението и използването на енергийни продукти, електрическа енергия и други акцизни стоки. Създава се и срок за продажба на тютюневи изделия и алкохолни напитки със стар образец на бандерол.
Предвидени са мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол, ограничаване на отклоненията от облагане с акциз и актуализиране на глобите и имуществените санкции. След одобрението в комисията законопроектът предстои да бъде разгледан и в пленарната зала.
Източници: news.bg, utroruse.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционис
Коментиран от #15
19:37 10.11.2026
2 БАНко
19:41 10.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
350 коня от ДВГ със акциз❗
Коментиран от #21
19:43 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ракията
Коментиран от #30, #31
19:45 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 от село
19:45 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мнение
19:48 10.11.2026
11 хмм
Коментиран от #14
19:48 10.11.2026
12 При социализма и
19:49 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Иван
До коментар #11 от "хмм":Ами винаги е било незаконно не знаеш ли.
19:52 10.11.2026
15 Капейчо
До коментар #1 от "честен ционис":На места са 200 грама. Имало е и такива, които не пият и техния порцион го консумирали другите.
Така се ражда и легендата за Матросов и амбразурата.
19:53 10.11.2026
16 Местя го и браво!
Електриците и новите таратайки ще затоплят таратора.
19:54 10.11.2026
17 Някой може ли да посочи
Коментиран от #27
19:56 10.11.2026
18 Рундю е кретен
19:58 10.11.2026
19 Рундю е кретен
19:59 10.11.2026
20 Бай Хой
20:01 10.11.2026
21 Местя го и браво!
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Няма ток, няма мок всичо под ножа даже трябва да почва от над 150к.с. и да е по 3€ на 1 к.с. 300к.с. 900€-ка. че овчите глави не могат да карта полско фятче, а се качват на големи мощни сандъци.
20:04 10.11.2026
22 Българин
20:04 10.11.2026
23 666
20:07 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БАЙ ТОШО
20:20 10.11.2026
27 сега
До коментар #17 от "Някой може ли да посочи":забрана на домашната ракия, а след време Сухой Закон или Сух Режим. Винаги съм го казвал че щом забранят тютюнопушенето следва и алкохола. После какво ще забранят? Сигурно консумацията на месо. СССР дълго имаше Сух режим и се разпадна след това, а за САЩ малко му оставаше да се разпадне ако бяха оставили сухия режим още малко време.
20:24 10.11.2026
28 Мюмю
20:28 10.11.2026
29 Кирчуту
20:30 10.11.2026
30 Пешо
До коментар #6 от "ракията":И при нас ще стане така.
20:34 10.11.2026
31 Алкохолик
До коментар #6 от "ракията":Не прочетох да е забранен
20:38 10.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дзак
20:54 10.11.2026
34 Велчов
Коментиран от #37
20:54 10.11.2026
35 У0400 Ямбол е градът
21:00 10.11.2026
36 Ганчев
21:01 10.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.