Съпредседателят на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Асен Василев отхвърли възможността лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде премиер. Поводът беше заявката на Борисов, че може да се състави правителство без „ДПС – Ново начало“, „Алианс за права и свободи“, „Възраждане“ и МЕЧ, ако той оглави кабинета.

„С Борисов премиер? Нека си говорим сериозно“, каза Асен Василев.

Василев заяви, че ПП-ДБ ясно е обявила позицията си по време на предизборната кампания и че избирателите на формацията са я подкрепили. По думите му ПП-ДБ е единствената политическа сила, съставила две правителства, като и в двата случая процесът е започнал с договаряне на законодателна програма и конкретни срокове.

„Когато е ясно какво ще бъде свършено за българските граждани и в какви срокове, сигурен съм, че ще се намери човек, който да поеме отговорността тези срокове да се спазват“, каза още Василев.

Законодателна програма преди избор на председател

Коментарът му беше направен в деня, когато 51-вото Народно събрание започна работа, но не успя да избере председател. В тази ситуация Василев предложи парламентарните формации първо да се обединят около конкретна програма за следващите три месеца.

Като възможни приоритети той посочи бюджета и антикорупционните закони. От „Има такъв народ“ добавиха Изборния кодекс. Според Василев едва след постигането на съгласие по тези теми трябва да бъде избран председател на Народното събрание, който да поеме ангажимент програмата да бъде изпълнена в определените срокове.

„Не е неочаквано, че нито един кандидат не събра мнозинство“, заяви Василев.

Първото заседание на 51-вото Народно събрание продължи близо месец заради липсата на съгласие за председател. На 6 декември 2024 г. Наталия Киселова от „БСП – Обединена левица“ беше избрана на поста със 140 гласа „за“ и 93 „против“.

Източници: darik.bg, bta.bg