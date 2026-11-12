Високите цени на енергията застрашават Dacia и Ford

Високите цени на енергията могат да застрашат присъствието на автомобилните производители „Дачия“ и „Форд“ в Румъния, предупреди лидерът на управляващата Социалдемократическа партия Сорин Гриндяну. Той поиска министърът на енергетиката Думитру Кисалица спешно да представи план за понижаване на разходите за енергия.

„Министърът на енергетиката трябва спешно да дойде с план за енергията, за цените на енергията. Мисля, че имаме най-високата цена в ЕС“, заяви Гриндяну в интервю за „Антена 3 СиЕнЕн“. „Не искам да носим отговорност за това „Дачия“ или „Форд“ да напуснат заради тези високи цени на енергията“, каза още той.

Румънските цени са над средните за ЕС

Данните на Евростат за първата половина на 2026 г. показват, че средната цена на електроенергията за небитови потребители с годишно потребление между 500 и 2000 мегаватчаса в Румъния е достигнала 185,4 евро за мегаватчас. Това е ръст от 7,9% спрямо същия период на 2025 г. при отчитане в евро, а в румънски леи увеличението е 10,9%.

За сравнение, средната цена за същата потребителска категория в Европейския съюз е 180 евро за мегаватчас, като е спаднала с 5,4% на годишна база. Така румънската цена е над средната за ЕС, но твърдението на Гриндяну, че страната има най-високата цена в съюза, не се потвърждава от посоченото сравнение.

Автомобилното производство в Румъния

„Дачия“ произвежда автомобили в завода в Миовени, който е контролиран от френската група „Рено“. Тя притежава 51% от акциите на предприятието от 1999 г.

Заводът в Крайова, свързан с производството на „Форд“, е собственост на базираната в Турция компания „Форд Отосан“ от 1 юли 2022 г. Дружеството се контролира съвместно от американската „Форд Мотор къмпъни“ и турския „Коч холдинг“.

Гриндяну не посочи конкретни мерки или срок, в който енергийното министерство трябва да представи плана. От „Антена 3 СиЕнЕн“ не са съобщили за обявен от министерството отговор на искането.