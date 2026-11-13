Испания задейства процедурата за увеличение на пенсиите

Правителството на Испания направи първата стъпка към увеличаването на пенсиите през 2027 г. Решението, одобрено в сряда, 11 ноември, поставя началото на процедура, която ще засегне над 10,2 милиона пенсионери, включително държавните служители от специалните пенсионни режими.

Точният размер на индексацията ще бъде определен според средната инфлация за периода от декември 2025 г. до ноември 2026 г. Годишната инфлация в страната достигна 4,9% през септември, а през 2026 г. пенсиите бяха увеличени с 2,7%. Окончателното число за 2027 г. ще стане ясно след публикуването на данните за ноември.

Очакван ръст от около 3,6%

Според оценка на Funcas увеличение от приблизително 3,6% би довело до допълнителен разход от около 8 милиарда евро за пенсионната система. С включването на разходите, свързани с нарастващия брой пенсионери и заместващия ефект, общото увеличение на разходите за социалното осигуряване през 2027 г. може да достигне 14 милиарда евро.

При такъв ръст средната пенсия за пенсиониране би се увеличила с 56,74 евро месечно и би надхвърлила 1632 евро. Тези изчисления са ориентировъчни, тъй като окончателният процент ще зависи от средната инфлация за целия определен период.

След първоначалното решение предстои приемането на нормативен акт със силата на закон. Той трябва да премине през обществено обсъждане и технически доклади, преди да бъде одобрен отново от Министерския съвет и публикуван в Държавен вестник.

Минималните пенсии ще растат по-бързо

Минималните и неосигурителните пенсии ще бъдат увеличени с повече от общия индекс на потребителските цени. През март 2024 г. беше приет механизъм, свързващ тези плащания с праговете на бедността. От него се очаква да се възползват близо 2,6 милиона души.

Заради липсата на нов държавен бюджет точният процент за минималните пенсии ще бъде определен с отделно решение на Министерския съвет.

Министърът на социалното осигуряване Елма Саис заяви, че „този механизъм, одобрен през 2021 г., успя да намали с 2,4 процентни пункта разликата между пенсиите на мъжете и жените през този период“.

Промени в пенсионната система

Между 2018 и 2026 г. общият размер на пенсиите в Испания е нараснал с 28,1%, а средната пенсия е увеличена с 44,5%. Минималните пенсии са се повишили между 43% и 69% според вида, докато неосигурителните пенсии са нараснали с 65%.

Пенсионната реформа обаче постепенно увеличава и възрастта за пенсиониране. През 2027 г. тя ще достигне 67 години. Ефективната средна възраст за пенсиониране в момента е 65,4 години, а отложеното пенсиониране вече представлява 11,5% от новите пенсии. Това е с 6,7 процентни пункта повече спрямо 2019 г.

Паралелно с това броят на осигурените е достигнал рекордните 22,6 милиона души. Приходите от осигурителни вноски са нараснали със 7,6% през 2026 г., подпомогнати от по-високите максимални осигурителни прагове, солидарната вноска и Механизма за междупоколенческа справедливост.