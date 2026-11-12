Шефът на Кауфланд: Фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

Изпълнителният директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров обяви, че компанията ще оспори в съда санкцията на Комисията за защита на конкуренцията в размер на близо 76 млн. евро. Той определи акта на регулатора като несъстоятелен и предупреди, че действията срещу веригата могат да предизвикат сътресения за икономиката.

„Нямам търпение да идем в съда и акта на КЗК да го направим на пух и прах“, заяви Петров по време на форум, организиран от Сдружението за модерна търговия.

Компанията отхвърля обвиненията

КЗК наложи на „Кауфланд България“ санкции в общ размер на 75 653 706 евро за три нарушения при отношенията с български производители на хранителни продукти. Според регулатора става дума за натиск върху доставчици за намаляване на цените, приспадане на суми за предоставяни услуги и забавяне на преговори, когато производителите са поискали увеличение на доставните цени.

„Кауфланд България“ отхвърля обвиненията и поддържа позицията, че размерът на санкцията е лишен от обективно основание и не съответства на европейската практика. Компанията обяви, че ще защити правата си пред компетентните български и европейски институции.

„В понеделник бях един истински притеснен човек. Днес не съм много притеснен, защото корифеи в картелното законодателство разгледаха акта на КЗК и го определиха като футболист, който е тръгнал да изпълнява дузпа на празна врата и си е вкарал автогол“, каза Петров.

„Нямаме план Б“

По думите на изпълнителния директор санкцията показва, че административният риск е сред най-големите опасности за бизнеса в България.

„Нашите магазини не са под наем. Ние сме инвестирали 1 млрд. в тях. Не можем да си съберем чукалата и да се изнесем от България. План Б е да си отстояваме правата по законов ред“, заяви Михаил Петров.

Той посочи, че компанията има 8800 служители и значителни кредитни ангажименти. Именно в този контекст Петров отправи най-острото си предупреждение към властта.

„Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям и ако тръгне по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз“, каза изпълнителният директор.

Петров защити ролята на големите търговски вериги като работодатели, данъкоплатци и участници в снабдяването с храни. Той заяви, че компанията ще продължи да работи в България, но ще използва всички предвидени от закона процедури срещу решението на КЗК.

Източници: marica.bg, money.bg, bntnews.bg