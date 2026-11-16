Над 314 000 работещи могат да останат без трудов стаж с новите промени на премиера Румен Радев

Над 314 000 души, работещи на непълно работно време, може да бъдат засегнати от повторно внесено предложение трудовият стаж да се изчислява пропорционално на изработените часове, а не според броя на работните дни. Сред тях са около 179 000 души на 4-часови трудови договори.

При приемане на промените платеният годишен отпуск на работещите на 4 часа може да бъде намален от 20 на 10 дни. Новите правила биха имали отражение и върху други права, които зависят от трудовия стаж.

Конституционният съд отмени първите текстове

Идеята вече беше включена в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Конституционният съд обаче обяви тези разпоредби за противоконституционни с решение от 20 октомври 2026 г.

Съдът прие, че Народното събрание може да промени начина, по който се изчислява трудовият стаж, но определи като недопустимо това да бъде направено чрез бюджетния закон. Според решението промяната е свързана с основен институт на трудовото право и не е пряко обвързана с приходите и разходите по бюджета за 2026 г.

До края на годината трудовият стаж и произтичащите от него права продължават да се определят по досегашния ред. В парламента са внесени нови предложения за промени в Кодекса на труда, които предвиждат правилата да се прилагат от началото на 2027 г.

Работодателските организации подкрепят промяна, но искат анализ

Официалният аргумент за реформата е борбата със сивата икономика и с практиката фиктивно да се сключват договори на 4 часа, докато служителят реално работи на пълен ден. Според вносителите сегашната уредба не намалява трудовите права при работа на половин ден и така може да насърчава подобни договори.

Д-р Жасмина Саръиванова, директор „Индустриални отношения“ в Българската стопанска камара, заяви пред Радио София, че пропорционалното изчисляване на правата, произтичащи от стажа, може да доведе до по-равно третиране.

„Трябва изключително прецизно да се направи анализ за това как ще повлияят тези промени не само на общата картина на пазара на труда, но и в отделни сектори“, каза Саръиванова.

По думите ѝ новите правила биха засегнали и хората, които работят по повече от един трудов договор. Тя посочи, че при изчисляване според часовете може да има по-голяма справедливост както за работещите на 4 часа, така и за тези на 2 часа.

Риск за уязвими групи

Сред потенциално засегнатите са студенти, майки с малки деца, пенсионери и хора с увреждания. Саръиванова подчерта, че техните права са уредени и в други нормативни актове, а не само в Кодекса на труда.

„Когато се правят подобни промени, по никакъв начин не трябва да допускаме тези групи, които са по-уязвими, да пострадат“, заяви тя.

Предложението предстои да бъде обсъдено и гласувано в Народното събрание. До приемането на окончателни текстове не се променят нито правилата за трудовия стаж, нито размерът на отпуска на работещите на непълно работно време.

Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg