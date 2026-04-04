Част от работещите по Великден с четворна заплата

4 Април, 2026 08:15 2 191 31

Ако положеният труд в тези дни е и извънреден, той също се заплаща с още 100 процента увеличение

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

аст от работещите на Великденските празници ще получат четворна надница за труда си, каза за БНР адвокатът от КТ "Подкрепа" Андон Роков.

Според Кодекса на труда, и четирите почивни дни за Възкресение, които тази година са от 10-и до 13-и април, включително, са официални празници, припомня БНР.

За работата през тях работодателят дължи поне двойно увеличение. Ако положеният труд в тези дни е и извънреден, той също се заплаща с още 100 процента увеличение, обясни Роков.

"Четирикратно става, да. Примерно, ако надницата е 50 лева на ден, трябва да бъде платено 200 лева", посочи той.

За извънредния труд адвокатът от КТ "Подкрепа" допълни:

"За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време, трудът, положен по време на официални празници, както и в почивни и неприсъствени дни, винаги е и извънреден".

"Важно е да се знае, че извънредният труд се възлага законово със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му. За работещите по график и при сумирано изчисляване на работното време, работата на официален празник не е извънреден труд и тяхната надница следва да бъде увеличена само със 100%", каза Андон Роков.

По думите му, според Кодекса на труда, когато официалните празници съвпаднат със събота или неделя се дава допълнителен неприсъствен ден.

Тази компенсация обаче, не се отнася за Великденските празници, които винаги са от петък до понеделник.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    25 2 Отговор
    ти върши чуждия труд по празниците, па послр въри доказвай че ти дьлжат нещо, още по малко умножено по 4

    Коментиран от #27

    08:18 04.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Този смята още в левове.Кой ще работи по Великден за 25 евро?

    Коментиран от #5

    08:19 04.04.2026

  • 3 Значи

    9 4 Отговор
    ще се видят у пари в левро !

    08:20 04.04.2026

  • 4 Бако

    21 1 Отговор
    На повечето от нас е по-вероятно да ни вземат пари отколкото да ни дадат, когато работим извънредно. Това с четворния надник го има само в редакцията на Фaтkите, г-н Buгенин като разкешва заплатите.

    08:22 04.04.2026

  • 5 Уточнение

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "Четирикратно става, да. Примерно, ако надницата е 50 левро на ден, трябва да бъде платено 200 левро"

    Коментиран от #13

    08:22 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Адвокатинът

    8 1 Отговор
    срама няма !

    08:24 04.04.2026

  • 8 Тома

    13 4 Отговор
    Господ е казал по празниците да не се работи.Този който карат хората да работят ще ги накаже.

    08:29 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 чорбаджия

    9 2 Отговор
    ше получат.най длъгио

    08:45 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бялата краставица

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Уточнение":

    добре, а ако си на работа по график взимаш безокия по 4. Има ли закон, който да задължава работодателя да плаща по 4 и по важното как се следи и регулира? Питам те най-уважително!

    09:08 04.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 По-точно

    8 4 Отговор
    Великден и Коледа са едни от най-важните празници, свързани със семейството и традициите!
    В тези дни работещите трябва да имат възможност да почиват и да бъдат със своите близки, защото това са моменти за сплотяване, почивка и презареждане.
    Разбира се, има и сфери (като здравеопазване, транспорт, сигурност), където работата не може да спре напълно, но дори там често се търси баланс – например чрез смени или допълнително заплащане.

    09:12 04.04.2026

  • 16 Германия

    8 3 Отговор
    Великден и Коледа са силно уважавани празници.
    Повечето магазини са затворени (особено в неделя и официални празници – ЗАКОНОВО).
    Работят само:, болници, транспорт, някои ресторанти.
    Реално: много по-строг баланс – хората наистина почиват.

    09:13 04.04.2026

  • 17 Християнин

    9 2 Отговор
    В християнството това се тълкува така:
    празниците са време за духовност,
    време за близките,
    и време за почивка от всекидневния труд.
    Бог, семейството и вътрешният мир да са на първо място в тези дни.

    09:15 04.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Австрия

    5 2 Отговор
    Законите за почивните дни са строги.
    Почти всички магазини са затворени на Коледа и Великден.
    Реално: силен акцент върху семейното време и почивката.

    09:16 04.04.2026

  • 20 Ние Християни ли сме?

    4 3 Отговор
    Великден е най-големият християнски празник.

    Коментиран от #31

    09:17 04.04.2026

  • 21 Истината

    4 3 Отговор
    Великден е ден за вяра, спокойствие и близки, а не за работа.

    09:18 04.04.2026

  • 22 Преди социализма (до 1944 г.)

    4 1 Отговор
    Великден е бил официален празник.
    Хората са почивали, ходили са на църква и са празнували

    09:21 04.04.2026

  • 23 Разликата

    4 1 Отговор
    В Германия положението е много по-строго и уредено със закон.
    Има т.нар. „закони за неделите и празниците“.
    На Великден и Коледа: почти всички магазини са затворени; забранена е „шумната“ работа; денят е защитен като време за почивка и духовност.
    В Германия това е въпрос на закон и културен избор.
    В България е по-скоро компромис между традиция и икономика.

    09:26 04.04.2026

  • 24 Парадокс БГ

    4 2 Отговор
    когато хора работят на Великден или Коледа, често изглежда като чиста алчност от страна на работодателите и неуважение към българското християнско семейство.

    09:27 04.04.2026

  • 25 Реалист

    2 1 Отговор
    Великден и Коледа са празници за семейството и духовното, а не за работа. В България все още много магазини работят по тези дни, защото навикът ни е „винаги отворено“. В Германия и Австрия обаче законът гарантира, че хората почиват, а пазаруването се случва предварително. Може би е време и при нас да ценим истински празниците и да оставим печалбата настрана поне за 1-2 дни!!

    09:30 04.04.2026

  • 26 има ли смисъл

    1 3 Отговор
    То с тези заплати и по 6 да е няма смисъл да си разваляш празниците.

    09:59 04.04.2026

  • 27 Реална действителност

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    В България върлува такъв див и необуздан капитализъм, който не съществува никъде на друго място по Света.
    По време на празничните и почивните дни никой освен полицията, пожарната, бърза помощ, армията и непрекъсваемите производства не трябва да работи. Както са празници за чорбаджиите, така са празници и за работниците и тези хора трябва да могат да бъдат със семействата и близките си. Пари се изкарват в работните дни, пропуснатото време с децата и родителите по време на празниците няма как да се върне. Повечето хора, които работят по време на празниците виждат тия четворни надници само в журналистическите статии и никога в портфейла си.
    Който си има бизнес и иска бизнесът му да работи по време на празниците - моля, свободен е да отиде и да си работи сам, а не той да почива и да празнува, а ратаите да му робуват.
    И е записано в светото писание, че "По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство."

    Коментиран от #28

    10:00 04.04.2026

  • 28 Отдавна написано

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Реална действителност":

    От Ристо Ботьовъ 1873 г.:
    Патриот е - душа дава
    за наука, за свобода;
    но не свойта душа, братя,
    а душата на народа!
    И секиму добро струва,
    само, знайте, за парата,
    като човек - що да прави?
    продава си и душата.



    И е добър христиeнин:
    не пропуща литургия;
    но и в черква затуй ходи,
    че черквата й търговия!
    И секиму добро струва,
    само, знайте, за парата,
    като човек - що да прави?
    залага си и жената.



    И е човек с добро сърце:
    не оставя сиромаси;
    но не той вас, братя, храни,
    а вий него със труда си!
    И секиму добро струва,
    само, знайте, за парата,
    като човек - що да прави?
    изяда си и месата.

    10:05 04.04.2026

  • 29 Браво на БИЛЛА България!

    4 1 Отговор
    Браво на БИЛЛА България, че уважи работниците си и техните семейства и реши за всички тях да е ПОЧИВЕН ДЕН!!!

    10:16 04.04.2026

  • 30 Живота който е човек

    1 1 Отговор
    Там където няма живот, тва е така , защото някои хора така са решили !
    По празници трябват подаръци и други хубави неща - хубава атмосфера от живот, чувство за живот и щастие !

    10:45 04.04.2026

  • 31 Ицо Багера

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ние Християни ли сме?":

    Редови български полицай - Зависи...Колко даваш ?

    12:21 04.04.2026