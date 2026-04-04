Част от работещите по Великден с четворна заплата

аст от работещите на Великденските празници ще получат четворна надница за труда си, каза за БНР адвокатът от КТ "Подкрепа" Андон Роков.
Според Кодекса на труда, и четирите почивни дни за Възкресение, които тази година са от 10-и до 13-и април, включително, са официални празници, припомня БНР.
За работата през тях работодателят дължи поне двойно увеличение. Ако положеният труд в тези дни е и извънреден, той също се заплаща с още 100 процента увеличение, обясни Роков.
"Четирикратно става, да. Примерно, ако надницата е 50 лева на ден, трябва да бъде платено 200 лева", посочи той.
За извънредния труд адвокатът от КТ "Подкрепа" допълни:
"За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време, трудът, положен по време на официални празници, както и в почивни и неприсъствени дни, винаги е и извънреден".
"Важно е да се знае, че извънредният труд се възлага законово със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му. За работещите по график и при сумирано изчисляване на работното време, работата на официален празник не е извънреден труд и тяхната надница следва да бъде увеличена само със 100%", каза Андон Роков.
По думите му, според Кодекса на труда, когато официалните празници съвпаднат със събота или неделя се дава допълнителен неприсъствен ден.
Тази компенсация обаче, не се отнася за Великденските празници, които винаги са от петък до понеделник.
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #27
08:18 04.04.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
08:19 04.04.2026
3 Значи
08:20 04.04.2026
4 Бако
08:22 04.04.2026
5 Уточнение
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"Четирикратно става, да. Примерно, ако надницата е 50 левро на ден, трябва да бъде платено 200 левро"
Коментиран от #13
08:22 04.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Адвокатинът
08:24 04.04.2026
8 Тома
08:29 04.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 чорбаджия
08:45 04.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бялата краставица
До коментар #5 от "Уточнение":добре, а ако си на работа по график взимаш безокия по 4. Има ли закон, който да задължава работодателя да плаща по 4 и по важното как се следи и регулира? Питам те най-уважително!
09:08 04.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 По-точно
В тези дни работещите трябва да имат възможност да почиват и да бъдат със своите близки, защото това са моменти за сплотяване, почивка и презареждане.
Разбира се, има и сфери (като здравеопазване, транспорт, сигурност), където работата не може да спре напълно, но дори там често се търси баланс – например чрез смени или допълнително заплащане.
09:12 04.04.2026
16 Германия
Повечето магазини са затворени (особено в неделя и официални празници – ЗАКОНОВО).
Работят само:, болници, транспорт, някои ресторанти.
Реално: много по-строг баланс – хората наистина почиват.
09:13 04.04.2026
17 Християнин
празниците са време за духовност,
време за близките,
и време за почивка от всекидневния труд.
Бог, семейството и вътрешният мир да са на първо място в тези дни.
09:15 04.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Австрия
Почти всички магазини са затворени на Коледа и Великден.
Реално: силен акцент върху семейното време и почивката.
09:16 04.04.2026
20 Ние Християни ли сме?
Коментиран от #31
09:17 04.04.2026
21 Истината
09:18 04.04.2026
22 Преди социализма (до 1944 г.)
Хората са почивали, ходили са на църква и са празнували
09:21 04.04.2026
23 Разликата
Има т.нар. „закони за неделите и празниците“.
На Великден и Коледа: почти всички магазини са затворени; забранена е „шумната“ работа; денят е защитен като време за почивка и духовност.
В Германия това е въпрос на закон и културен избор.
В България е по-скоро компромис между традиция и икономика.
09:26 04.04.2026
24 Парадокс БГ
09:27 04.04.2026
25 Реалист
09:30 04.04.2026
26 има ли смисъл
09:59 04.04.2026
27 Реална действителност
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":В България върлува такъв див и необуздан капитализъм, който не съществува никъде на друго място по Света.
По време на празничните и почивните дни никой освен полицията, пожарната, бърза помощ, армията и непрекъсваемите производства не трябва да работи. Както са празници за чорбаджиите, така са празници и за работниците и тези хора трябва да могат да бъдат със семействата и близките си. Пари се изкарват в работните дни, пропуснатото време с децата и родителите по време на празниците няма как да се върне. Повечето хора, които работят по време на празниците виждат тия четворни надници само в журналистическите статии и никога в портфейла си.
Който си има бизнес и иска бизнесът му да работи по време на празниците - моля, свободен е да отиде и да си работи сам, а не той да почива и да празнува, а ратаите да му робуват.
И е записано в светото писание, че "По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство."
Коментиран от #28
10:00 04.04.2026
28 Отдавна написано
До коментар #27 от "Реална действителност":От Ристо Ботьовъ 1873 г.:
Патриот е - душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на народа!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и душата.
И е добър христиeнин:
не пропуща литургия;
но и в черква затуй ходи,
че черквата й търговия!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
залага си и жената.
И е човек с добро сърце:
не оставя сиромаси;
но не той вас, братя, храни,
а вий него със труда си!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
изяда си и месата.
10:05 04.04.2026
29 Браво на БИЛЛА България!
10:16 04.04.2026
30 Живота който е човек
По празници трябват подаръци и други хубави неща - хубава атмосфера от живот, чувство за живот и щастие !
10:45 04.04.2026
31 Ицо Багера
До коментар #20 от "Ние Християни ли сме?":Редови български полицай - Зависи...Колко даваш ?
12:21 04.04.2026