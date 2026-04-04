Част от работещите по Великден с четворна заплата

аст от работещите на Великденските празници ще получат четворна надница за труда си, каза за БНР адвокатът от КТ "Подкрепа" Андон Роков.

Според Кодекса на труда, и четирите почивни дни за Възкресение, които тази година са от 10-и до 13-и април, включително, са официални празници, припомня БНР.

За работата през тях работодателят дължи поне двойно увеличение. Ако положеният труд в тези дни е и извънреден, той също се заплаща с още 100 процента увеличение, обясни Роков.

"Четирикратно става, да. Примерно, ако надницата е 50 лева на ден, трябва да бъде платено 200 лева", посочи той.

За извънредния труд адвокатът от КТ "Подкрепа" допълни:

"За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време, трудът, положен по време на официални празници, както и в почивни и неприсъствени дни, винаги е и извънреден".

"Важно е да се знае, че извънредният труд се възлага законово със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му. За работещите по график и при сумирано изчисляване на работното време, работата на официален празник не е извънреден труд и тяхната надница следва да бъде увеличена само със 100%", каза Андон Роков.

По думите му, според Кодекса на труда, когато официалните празници съвпаднат със събота или неделя се дава допълнителен неприсъствен ден.

Тази компенсация обаче, не се отнася за Великденските празници, които винаги са от петък до понеделник.