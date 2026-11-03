Сивият сектор при горивата е до 12%, готвят нови мерки

Между 11 и 12% от пазара на горива в България остава в сивия сектор. НАП и Агенция „Митници“ ще обсъдят допълнителни действия срещу нерегламентираните доставки и контрабандата на работна среща през следващата седмица.

Това съобщи заместник изпълнителният директор на НАП Христо Марков в предаването „Денят започва“ на БНТ. По думите му контролът върху горивата включва както проследяване на документите и движението на количествата, така и проверки на място в бензиностанции, за които има съмнения за нарушения.

Седем нарушения при 17 проверени обекта

„Другата седмица събираме работна група с колеги от НАП и колеги от митниците. Ще мислим по този въпрос. Ние постоянно работим по него. Знаете, че сивият сектор няма как да изчезне, но максимално се опитваме да го намалим“, заяви Марков.

При последната съвместна проверка на НАП, МВР и Агенция „Митници“ са инспектирани 17 бензиностанции, като са установени 7 нарушения. Те са били основно в по-малки обекти.

Проверяват се издаването на касови бележки, отчетността на продадените количества, работата на нивомерните системи и документите за доставките. НАП проследява движението на горивата от данъчните складове до бензиностанциите чрез информационен център.

„Там, където има съмнение, че може да се зарежда гориво от другаде или да има някакъв вид контрабанда, извършваме проверки на място, а не само документални. Тези проверки са направени след анализ, не са случайни“, обясни заместник изпълнителният директор на НАП.

Над 38 000 проверки от началото на годината

Към 31 октомври НАП е събрала 21 млрд. и 880 млн. евро приходи. Сумата е с 880 млн. евро, или 5%, повече спрямо същия период на предходната година. Изпълнението на годишния план е 77%, а очакването е до края на годината да достигне 98-99%.

От началото на годината приходната агенция е извършила над 38 000 проверки на търговски обекти, при които са установени около 15 500 нарушения. Според Христо Марков инфлацията влияе върху ръста на приходите, но значение имат и начините на събиране на данъци и осигуровки, както и фискалната дисциплина на бизнеса.

НАП обсъжда санкции, обвързани с оборота

Особено внимание ще бъде насочено към ресторантьорския сектор. Делът на нарушенията при проверките там е нараснал от 20% през 2024 г. на 25% през 2025 г. и около 30% през 2026 г. Един от основните проблеми е неиздаването на касови бележки, включително в реномирани ресторанти и хотели.

Според Марков сегашните санкции не винаги имат достатъчен възпиращ ефект. В зависимост от нарушението глобата може да достигне 10 000 евро, но част от търговците предпочитат да я платят, вместо да променят поведението си.

„Явно глобата трябва да бъде увеличена, защото няма такъв превантивен ефект. Плащат се глобите и продължават да не издават касови бележки“, коментира Марков.

Сред обсъжданите варианти са санкциите да бъдат обвързани с оборота на търговския обект, както и ПОС терминалите да бъдат свързани с фискалните устройства по подобие на практика в Италия. Конкретните действия срещу сивия сектор при горивата се очаква да бъдат уточнени след работната среща между НАП и Агенция „Митници“.

Източници: business.dir.bg, bntnews.bg, nra.bg