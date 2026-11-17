Столична община премахна ограда, заграждаща терен от 1542 кв. м публична общинска собственост по трасето на бъдещия булевард „Копенхаген“ в София. По данни на общината оградата е възпрепятствала строителните дейности по транспортната връзка между „Младост“ и „Дружба“.

Оградата е била поставена от собственик на съседен частен имот, който е претендирал, че е придобил площта по давност. От Столичната община посочват, че до момента не е представен документ, удостоверяващ право на собственост върху заградения терен. Общината заявява, че имотът е публична общинска собственост и не може да бъде придобит по давност.

„Понякога справедливостта идва с багер и флекс. Днес премахваме още една ограда. Зад нея някой си е заградил 1542 кв. м публична общинска собственост“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

За освобождаването на терена са премахнати оградни съоръжения и са преместени намиращи се там вещи, включително лодки. Терзиев заяви, че действията са необходими, за да продължи изграждането на булеварда.

Булевардът трябва да свърже „Младост“ и „Дружба“

„Теренът е публична общинска собственост, която по закон не може да бъде придобита по този начин. Оградата си отива. Строителството продължава“, посочи кметът.

Строителството на новия участък от булевард „Копенхаген“ започна на 28 август 2026 г. Трасето е с дължина около 1,4 километра и трябва да осигури нова връзка между кварталите „Младост 3“ и „Дружба“.

Проектът включва четирилентов булевард с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи, тротоари и ново улично осветление. Предвидени са 2,8 километра релсов път, 2,8 километра велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари и 389 нови дървета. Срокът за изпълнение е 350 дни, а стойността на проекта е 28 милиона евро.

По думите на Васил Терзиев транспортната връзка е очаквана от софиянци от десетилетия. Кметът заяви, че освобождаването на общински терени ще продължи, когато те са използвани без доказано правно основание.

Столичната община съобщава още, че е премахнала незаконни постройки край язовир „Искър“ и до езерото „Ариана“. Продължават действията по казусите с „Капитолия“ и „Кошарите“, както и съдебните спорове за къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър в Борисовата градина.

Източници: trud.bg, bta.bg, bnrnews.bg