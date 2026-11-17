Столична община премахна ограда, заграждаща терен от 1542 кв. м публична общинска собственост по трасето на бъдещия булевард „Копенхаген“ в София. По данни на общината оградата е възпрепятствала строителните дейности по транспортната връзка между „Младост“ и „Дружба“.
Оградата е била поставена от собственик на съседен частен имот, който е претендирал, че е придобил площта по давност. От Столичната община посочват, че до момента не е представен документ, удостоверяващ право на собственост върху заградения терен. Общината заявява, че имотът е публична общинска собственост и не може да бъде придобит по давност.„Понякога справедливостта идва с багер и флекс. Днес премахваме още една ограда. Зад нея някой си е заградил 1542 кв. м публична общинска собственост“, заяви кметът на София Васил Терзиев.
За освобождаването на терена са премахнати оградни съоръжения и са преместени намиращи се там вещи, включително лодки. Терзиев заяви, че действията са необходими, за да продължи изграждането на булеварда.
Булевардът трябва да свърже „Младост“ и „Дружба“
Строителството на новия участък от булевард „Копенхаген“ започна на 28 август 2026 г. Трасето е с дължина около 1,4 километра и трябва да осигури нова връзка между кварталите „Младост 3“ и „Дружба“.
Проектът включва четирилентов булевард с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи, тротоари и ново улично осветление. Предвидени са 2,8 километра релсов път, 2,8 километра велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари и 389 нови дървета. Срокът за изпълнение е 350 дни, а стойността на проекта е 28 милиона евро.
По думите на Васил Терзиев транспортната връзка е очаквана от софиянци от десетилетия. Кметът заяви, че освобождаването на общински терени ще продължи, когато те са използвани без доказано правно основание.
Столичната община съобщава още, че е премахнала незаконни постройки край язовир „Искър“ и до езерото „Ариана“. Продължават действията по казусите с „Капитолия“ и „Кошарите“, както и съдебните спорове за къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър в Борисовата градина.
Източници: trud.bg, bta.bg, bnrnews.bg
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